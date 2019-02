Eurofighter-U-Ausschuss: Lobbyisten-Sohn distanziert sich von Vater

Wien (APA) - Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss wurde Donnerstagnachmittag der Sohn des Rüstungslobbyisten Walter Schön, der eine zentrale Rolle im dubiosen Netzwerk rund um die Vector Aerospace hatte, befragt. Markus Schön zeigte sich in der Sache völlig unwissend und wollte mit seinem Vater „nicht in einen Topf geworfen werden“. „Ich bin eigenes Individuum.“

Walter Schön und Alfred Plattner kontrollierten gemeinsam die Firma Vector Aerospace, die vom Eurofighter-Hersteller EADS 114 Mio. Euro erhielt. Offiziell sollte Vector Gegengeschäfte im Wert von 2,7 Mrd. Euro an Land ziehen. Es wird aber vermutet, dass ein Teil der Gelder dazu diente, die Kaufentscheidung zu beeinflussen. Walter Schön entzog sich der Befragung im Ausschuss indem er seinen Hauptwohnsitz nach Deutschland verlagerte, nun wurde sein Sohn Markus Schön geladen, weil er eine Zeit lang in der Schoen Aerospace gearbeitet hat.

Schön gab an, nach der Matura 2003 bei der Lobbying- und Beratungsfirma seines Vaters und Onkels „Schoen Aerospace“ eingestiegen zu sein. Er habe dort zehn Stunden in der Woche neben dem Studium Kaffee gekocht, Kopien erstellt, Computer repariert und sei mit dem Auto herumgefahren. Alles in allem habe er bis 2010/2011 dort Sekretariatsarbeit gemacht und bis 2016 für seinen Onkel, der krank geworden sei, dort gearbeitet.

Er habe 500 Euro im Monat verdient. Wenn man zu spät gekommen sei, habe man keine auf den Deckel gekriegt und sei nicht mit Kündigung bedroht worden, „insofern war es sehr angenehm, ich hatte keine große Verantwortung“.

Er habe keine Funktion in der Firma gehabt, so Schön. Er habe an der Eurofighter-Beschaffung nicht verdient. Er habe nichts mit den Gegengeschäften zu tun gehabt und habe auch Vector Aerospace nicht gekannt. „Ich war ein glücklicher, kleiner Angestellter im Familienunternehmen. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich in den Ausschuss eingeladen wurde“, so Schön, dessen Befragung relativ kurz war.

Schön deutete an, dass er seinem Onkel näher gestanden sei als seinem Vater. Er sei nach dem Tod seines Onkels 2016 aus dem Unternehmen ausgestiegen. Schön taucht später im Zusammenhang mit einem Update-Vertrag der österreichischen Militärhubschrauber Black-Hawk auf.