Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit leichten Verlusten

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel etwas schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,81 Dollar und damit um 0,19 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 66,90 Dollar gehandelt.

Zuletzt dürften US-Lagerdaten die Ölpreise belastet haben. Die Rohölbestände sind Daten der US-Energiebehörde EIA zufolge in dieser Woche um 3,67 Millionen Barrel auf 454,50 Millionen Barrel gestiegen. Dies bedeutet einen etwas größeren Anstieg als der prognostizierte von 3,05 Millionen Barrel.

Seit Jahresbeginn habe sich Brent bereits um ein Viertel verteuert: „Die Strategie der OPEC+, mit Produktionskürzungen das Überangebot vom Markt zu nehmen und zu höheren Ölpreisen zu kommen, ist damit aufgegangen“, urteilen die Rohstoffexperten der Commerzbank in ihrem heutigen Kommentar.

Am Vortag hätten Signale, dass sich künftig auch Nigeria an den Produktionskürzungen der OPEC-Länder und anderer wichtiger Ölproduzenten halten will, die Ölpreise unterstützt. Laut OPEC-Monatsbericht hatte das Land im Jänner seine Rohölproduktion sogar ausgeweitet. Nun sicherte Nigeria einem saudiarabischen Vertreter zu, sich künftig an das Abkommen zur Förderkürzung zu halten.

Heute Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.332,35 Dollar und damit etwas schwächer gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.340,63 Dollar.