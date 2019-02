57-Jähriger aus Bezirk Mistelbach unter Missbrauchsverdacht

Mistelbach/Korneuburg (APA) - Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach steht unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs. Dem Mann wird vorgeworfen, sich an seinen beiden damals unmündigen Töchtern sowie an seinen zwei unmündigen, weiblichen Enkelkindern vergangen zu haben. Der Verdächtige wurde am 6. Februar festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Einvernahme war der 57-Jährige nicht geständig.

Der Verdächtige sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft. Für die beiden Enkel hatte der Mann die Obsorge inne, nachdem eine der beiden Töchter gestorben war, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub am Donnerstagabend entsprechende Medienberichte.