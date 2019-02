Register für Musterklage gegen Auskunftei Bisnode Deutschland

Berlin (APA/AFP) - Das deutsche Bundesamt für Justiz hat am Donnerstag ein Register für eine Musterfeststellungsklage gegen die Wirtschaftsauskunftei Bisnode Deutschland eröffnet. Auf der Internetseite der Behörde können sich Verbraucher nun zur Verbandsklage anmelden.

Der Verein Schutzgemeinschaft für Bankkunden wirft Bisnode sowie ihrer Vorgängerfirma Hoppenstedt vor, drei mittlerweile insolventen Dresdner Finanzdienstleistern Top-Ratings ausgestellt zu haben, wie die Rechtskanzlei Rotter in München erläuterte.

Die Unternehmen gaben demnach im großen Stil Orderschuldverschreibungen aus. Das sind Anleihen, die auf einen bestimmten Gläubiger laufen. Anleger, die darin investierten, verloren nach der Insolvenz der Dresdner Firmen ihr Geld. Weil die Future Business KG, die Infinus AG und die Prosavus AG ihre Gläubiger nicht mehr bezahlen können, sieht die Schutzgemeinschaft für Bankkunden nun Bisnode in der Pflicht.

Musterfeststellungsklagen sind in Deutschland seit dem 1. November 2018 möglich. Darüber sollen die Rechte einzelner Verbraucher gegenüber großen Konzernen gestärkt werden. In Deutschland darf eine begrenzte Zahl an Verbraucherverbänden stellvertretend für Einzelpersonen klagen, die sonst hohe Verfahrenskosten tragen müssten. Zunächst muss der klagende Verband die Fälle von zehn Betroffenen ausführlich aufarbeiten und daraufhin eine Klage formulieren.

Anschließend legt das Bundesamt für Justiz ein Klageregister an. Innerhalb von zwei Monaten müssen sich mindestens 40 weitere Betroffene in diesem Register anmelden, damit ein Musterfeststellungsverfahren möglich wird. Derzeit läuft beispielsweise am Oberlandesgericht Braunschweig eine Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen.