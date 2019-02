Europas Leitbörsen ohne klare Richtung - Berichtssaison im Fokus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Kursbelastend werteten Marktteilnehmer vor allem eine schwache Tendenz an der Wall Street nach enttäuschenden US-Konjunkturnachrichten. Der Euro-Stoxx-50 stieg um moderate 0,13 Prozent auf 3.263,70 Zähler. Der DAX legte 0,19 Prozent zu und der FTSE-100 büßte um 0,85 Prozent ein.

Auf Unternehmensebene war vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison Thema des Tages. Die präsentierten Geschäftszahlen rückten die entsprechenden Unternehmen in den Fokus. Die weltgrößte Container-Reederei Moller-Maersk hat mit ihrer Gewinnprognose für 2019 die Anleger an der Börse enttäuscht und die Aktie rutschte um beachtliche zehn Prozent tiefer. Der operative Gewinn (Ebitda) dürfte im laufenden Jahr nach neuer Rechnungslegung rund 5 Milliarden US-Dollar erreichen. Analysten hatten jedoch mit deutlich mehr gerechnet.

In der Bankenbranche ging es für UBS-Papiere um weitere 1,2 Prozent bergab. Sie hatten schon am Mittwoch darunter gelitten, dass die Schweizer wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern in Frankreich eine Geldstrafe und Schadensersatz von insgesamt 4,5 Milliarden Euro zahlen müssen. Diese Summe liege über den Markterwartungen.

Bei der Danske Bank mussten die Anleger einen Kursverlust von 4,3 Prozent verkraften. Nach Angaben der dänischen Bank ermittelt nun auch die US-Börsenaufsicht SEC wegen eines Geldwäsche-Skandals gegen sie.

Axa-Titel gehörten mit plus 1,1 Prozent zu den größten Gewinnern im Euro-Stoxx-50. Die Franzosen mussten 2018 zwar wegen einer Abschreibung auf die im vergangenen Jahr an die Börse gebrachte US-Tochter einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen. Sie hoben aber dennoch die Dividende an.

Beim Schweizer Konkurrenten Swiss Re überzeugte offenbar ebenfalls die höhere Gewinnausschüttung. Denn ungeachtet des Gewinneinbruchs im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um 0,5 Prozent.

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat 2018 dank eines kräftigen Schuldenabbaus seinen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,3 Milliarden Euro und damit gut sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Telefonica-Titel befestigten sich um 1,2 Prozent. Dagegen schlossen die Aktien von Konkurrent Orange wegen einer enttäuschenden Dividende unverändert.

Der Mischkonzern Bouygues erfreute indes dank eines starken Mobilfunkgeschäfts mit einem Gewinnsprung, was die Aktien um 3,6 Prozent steigen ließ.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.028,22 -33,42 -1,09 3.061,64 Frankfurt DAX 11.423,28 21,31 0,19 11.401,97 London FT-SE-100 7.167,39 -61,23 -0,85 7.228,62 Paris CAC-40 5.196,11 0,16 0,00 5.195,95 Zürich SPI 10.925,41 25,44 0,23 10.899,97 Mailand FTSEMIB 20.209,72 -94,49 -0,47 20.304,21 Madrid IBEX-35 9.191,20 10,10 0,11 9.181,10 Amsterdam AEX 540,57 0,54 0,10 540,03 Brüssel BEL-20 3.586,15 -29,71 -0,82 3.615,86 Stockholm SX Gesamt 1.572,65 -15,96 -1,00 1.588,61 Europa Euro-Stoxx-5 3.263,70 4,21 0,13 3.259,49

0

Euro-Stoxx 359,18 -0,35 -0,10 359,53 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA530 2019-02-21/18:09