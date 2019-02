Finne bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

St. Johann in Tirol (APA) - Ein finnischer Skifahrer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall im Skigebiet SkiStar in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit einem zweiten unbekannten Skifahrer zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Dieser verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, oder seine Daten bekannt zu geben.

Der Unfall hatte sich gegen 10.00 Uhr auf der roten Piste Nummer 4a rund 100 Meter unterhalb der Bergstation der „6er Sesselbahn Eichenhoflifte“ ereignet. Der Finne erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Brust- und Lendenwirbel. Er musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die Polizei bat Zeugen des Unfalls bzw. den zweiten Skifahrer, sich zu melden.