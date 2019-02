Ski alpin: Hirscher überlässt 2 - „Kugel am Sonntag wäre schön“

Bansko (APA) - Marcel Hirscher hofft, dass er bereits am Sonntag den Sieg im Riesentorlauf-Weltcup fixieren kann. „Die Kugel am Sonntag wäre schön, aber man muss schauen, was passiert“, erklärte der Salzburger am Donnerstagabend in Bansko. Dass er im Gesamt-Weltcup bereits 480 Zähler vor Alexis Pinturault in Front liegt, „hört sich gut an, kann aber schnell weg sein“, mahnte Hirscher.

Im Super-G am Freitag (Kombination) und am Samstag (Spezialrennen) werde er „nicht das letzte Hemd riskieren. Denn nach nur einem Trainingstag Super-G darf man nicht ans Limit gehen“, betonte Hirscher vor seinem Speed-Comeback, mit dem er auch Geländekenntnis für Sonntag bekommt. „Das ist sicher kein Nachteil für den Riesentorlauf“, meinte der 29-Jährige.