Basketball: ÖBV-Herren peilen Heimsieg gegen Großbritannien an

Schwechat (APA) - Österreichs Basketball-Herren wollen am Sonntag (17.00 Uhr) in Schwechat mit einem Erfolg über Großbritannien den Gruppensieg in der 2. Runde der EM-Vorqualifikation fixieren. „Der Sieg gegen Großbritannien als Ziel ist klar“, betonte Oldenburg-Legionär Rasid Mahalbasic bei einem Pressetermin am Donnerstag in St. Pölten.

„Bisher sind wir mit dem Team und dem dazugestoßenen Sylven Landesberg sehr erfolgreich gewesen. Wir haben drei Siege in drei Spielen gefeiert und möchten uns mit einem weiteren Sieg vor heimischem Publikum den Gruppensieg sichern“, betonte der 28-jährige Center.

Für Ankara-Legionär Landesberg ist es das erste Match vor österreichischem Publikum. Der in New York geborene Swingman fieberte deshalb der Partie im Multiversum bereits entgegen. „Ich bin schon total aufgeregt. Es ist eine Ehre, hier mit diesen Burschen zu spielen und das Land zu repräsentieren. Meine ersten beiden Länderspiele waren auswärts, deswegen freue ich mich jetzt darauf, vor den österreichischen Fans zu spielen“, erklärte Landesberg, der beim 96:82-Auswärtssieg in Großbritannien mit 47 Punkten debütiert hatte.

Teamchef Mike Coffin lobte die „sehr gute Teamchemie und Stimmung“, muss aber Moritz Lanegger und Jozo Rados verletzungsbedingt vorgeben. Florian Trmal fehlt hingegen nach einer mehrwöchigen Verletzungspause die Spielpraxis.

NBA-Legionär Jakob Pöltl, der am Wochenende mit den San Antonio Spurs im Einsatz ist, drückt dem Team aus der Ferne die Daumen. „Die Burschen schaffen das. Es ist ‚zach‘, dass ich wieder nicht dabei sein kann, aber ich werde das Spiel entweder per Stream oder über die Stats live verfolgen“, kündigte der 23-jährige Center an.