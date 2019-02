Pkw-Lenker stürzte in Tirol rund 70 Meter ab - tot

Brixen im Thale (APA) - Ein 72-jähriger Pkw-Lenker ist in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) in Tirol in einem steilen Wald mit seinem Wagen rund 70 Meter abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw über den Fahrbahnrand der Gemeindestraße am Oberen Sonnberg hinausgeraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 72-Jährige galt bereits seit Dienstag als vermisst. Er war gegen 10.00 Uhr nach Brixen aufgebrochen, um einige Erledigungen zu tätigen. Als er bis 18.00 Uhr nicht nach Hause kam, meldeten ihn seine Angehörigen als vermisst. Eine sofort eingeleitete Suchaktion der Polizei und der Feuerwehr blieb zunächst erfolglos. Erst am Donnerstag wurde der Verunglückte schließlich gefunden.