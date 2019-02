Die Schweiz setzt Waffenlieferungen in den Libanon aus

Bern/Beirut (APA/AFP) - Die Schweiz hat entschieden, kein Kriegsmaterial mehr in den Libanon zu liefern. Es sei nicht möglich zu kontrollieren, wo die verkauften Waffen am Ende landeten, begründete das schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Entscheidung am Donnerstag. Von zehn gelieferten Sturmgewehren und 30 Maschinenpistolen konnten bei einer Kontrolle im vergangenen Jahr nur neun wiederaufgefunden werden, hieß es in einer Mitteilung.

Über den Verbindungsmann an der Schweizer Botschaft in Beirut seien mehrere Versuche unternommen worden, die restlichen 31 Waffen wiederzufinden, jedoch ohne Erfolg, erklärte Seco. Die Rüstungsartikel waren ausschließlich für Einheiten des Personenschutzes vorgesehen gewesen, wie etwa die libanesische Präsidentengarde. Die Weitergabe an Dritte war nur mit schriftlichem Einverständnis der Schweiz erlaubt.