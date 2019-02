Darts: Suljovic nach 5:1-Führung nur remis gegen van Barneveld

Dublin (APA) - Darts-Profi Mensur Suljovic steht in der Premier League weiter sieglos da. Dabei führte der 46-Jährige aus Wien am Donnerstagabend auf der dritten Station in Dublin gegen den niederländischen Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld bereits mit 5:1, musste sich am Ende aber mit einem 6:6 begnügen. Es war das bereits zweite Remis von Suljovic, der mit zwei Punkten Vorletzter ist.

Spitzenreiter ist Weltmeister und Titelverteidiger Michael van Gerwen. Der Niederländer, der sich in der Vorwoche in Glasgow klar mit 7:3 gegen Suljovic durchgesetzt hatte, gewann diesmal 7:2 gegen Vorjahresweltmeister Rob Cross aus England und damit auch sein drittes Premier-League-Duell in diesem Jahr. Nächste Woche geht es in Exeter weiter, wo Suljovic auf den noch ungeschlagenen Schotten Peter Wright (ein Sieg, zwei Remis) trifft.