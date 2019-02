Fußball: Rapid bei Inter chancenlos 4 - Meinung Spalletti

Mailand (APA) - Weitere Stimme zu Inter Mailand - Rapid:

Luciano Spalletti (Inter-Trainer): „Der Spielverlauf war gut für uns, die zwei frühen Tore haben uns in die Karten gespielt. Die Mannschaft hat eine gute Leistung gebracht, professionell agiert und die richtige Mentalität an den Tag gelegt. In der ersten Hälfte hätten wir noch besser agieren können, nach der Pause war eine Steigerung erkennbar. Rapids 5:2-Sieg gegen Hartberg und die Performance in der Europa-League-Gruppenphase waren kein Zufall. Wir haben uns wieder gesteigert und machen weniger Fehler. Es geht in die richtige Richtung.“

Anmerkung: Offizielle Zuschauerzahl 32.185