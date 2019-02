Trump und Erdogan telefonierten über Lage in Syrien

Washington/Istanbul (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich in einem Telefonat über die Situation in Syrien ausgetauscht. Beide hätten sich darauf verständigt, weiter an der Schaffung einer möglichen Sicherheitszone zu arbeiten, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Beide Länder arbeiten seit längerer Zeit daran, eine solche Zone im Norden Syriens zu schaffen.

Dies würde auf Kosten der mit der Türkei verfeindeten Kurden gehen. Die USA sehen sich dagegen den Kurden moralisch verpflichtet, die einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) militärisch fast gänzlich bezwungen werden konnte. Die Gespräche sollen am Freitag auf Ebene der Verteidigungsministerien und der Streitkräfte fortgesetzt werden.