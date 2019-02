Fußball: ManUnited will Liverpools Titelträumen Dämpfer versetzen

Manchester/London (APA) - Manchester United befindet sich in der englischen Premier League nicht wirklich im Titelrennen, könnte dort aber das Zünglein an der Waage geben. Am Sonntag gastiert Tabellenführer Liverpool im Old Trafford, die „Reds“ würden im Titelrennen mit Manchester City schon mit einem Remis auf Platz eins vorstoßen. Die „Citizens“ sind am Wochenende im Endspiel des Liga-Cups gegen Chelsea im Einsatz.

Ole Gunnar Solskjaer büßte den Nimbus der Unbesiegbarkeit in der Champions League ein. Paris Saint-Germain gewann das Achtelfinal-Hinspiel mit 2:0 und fügte ManUnited damit die erste Niederlage unter dem Norweger zu. National hält Solskjaer bei elf Siegen und einem Remis in zwölf Pflichtspielen. Das terminlich noch nicht fixierte Derby gegen City wartet auf United ebenfalls noch. Auch da werden die aktuell 14 Zähler hinter den Spitzenteams liegenden viertplatzierten „Red Devils“ Heimvorteil genießen.

Manchester und Liverpool verbindet eine der größten Rivalitäten im englischen Fußball. So würden es die United-Fans wohl lieber sehen, dass Stadtrivale City die Titelverteidigung gelingt, als dass Liverpool erstmals seit 1990 die Meistertrophäe entgegen nehmen kann. „Es wird ein großes Spiel gegen Manchester, es ist immer ein großes gegen sie“, sagte Liverpools Andrew Robertson. In dieser Saison gewann die Elf von Jürgen Klopp das erste Saisonduell an der Anfield Road mit 3:1. Jose Mourinho wurde zwei Tage später als United-Coach beurlaubt.

Im Old Trafford hat Manchester gegen Liverpool jedoch sieben der jüngsten neun Liga-Heimspiele gewonnen. Liverpool-Torjäger Mohamed Salah hat in drei Spielen gegen United noch keinen Treffer erzielt. Solskjaer hoffte außerdem, dass die zuletzt angeschlagenen Anthony Martial und Jesse Lingard wieder zur Verfügung stehen.

Ein Comeback steht auch bei Tottenham an. Kapitän Harry Kane könnte am Samstag gegen Burnley wieder in der Startelf stehen, nachdem der Teamstürmer seine Knöchelverletzung überwunden hat. Die Spurs sind als Dritter noch im Rennen um den Titel, auf City fehlen nur fünf Punkte. Der Fünfte Arsenal ist Sonntag daheim gegen Ralph Hasenhüttls Southampton im Einsatz. In Südengland holte der Steirer in seinem damals zweiten Spiel als Coach der „Saints“ einen 3:2-Sieg. Im Emirates Stadium hat Arsenal jedoch schon sechs Partien in Folge gewonnen. Marko Arnautovic hatte mit West Ham United bereits am Freitagabend Nachzügler Fulham zu Gast.

Erst am Sonntag steigt im Wembley-Stadion das Duell zwischen Manchester City und Chelsea um die Liga-Cup-Trophäe. Titelverteidiger ManCity gilt als Favorit, zumal die Mannschaft von Pep Guardiola das jüngste Aufeinandertreffen mit den „Blues“ vor zwei Wochen in der Premier League mit 6:0 für sich entschied.

Seither wurde der Druck auf Chelseas Coach Maurizio Sarri immer größer. In britischen Medien wird bereits spekuliert, dass der Italiener im Falle einer Final-Niederlage schon nach wenigen Monaten wieder seinen Posten räumen könnte.