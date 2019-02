Kathmandus „Garten der Träume“ - Eine andere Form der EZA

Kathmandu/Wien (APA) - Am Rande des Touristenviertels Thamel gelegen, ist der „Garden of Dreams“ eine Oase der Ruhe inmitten des Gehupes und sonstigen Verkehrslärms von Nepals Hauptstadt Kathmandu. Dass Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) dem botanischen Garten am Freitag einen Besuch abstattete, lag aber auch daran, dass dieser ab dem Jahr 2000 nicht zuletzt mit österreichischer Hilfe revitalisiert worden war.

Zuvor war die in den 1920er Jahren von Feldmarschall Keshar Sumsher Jung Bahadur Rana (1892-1964) mit Pavillons, Springbrunnen, Amphitheater und Teichen errichtete Anlage der Verwilderung und dem Verfall preisgegeben gewesen. Unter der Bedingung, den Park für die Öffentlichkeit zu öffnen, wurde das Ensemble unter der Regie des 1939 in Wien geborenen und seit 40 Jahren in Nepal lebenden Architekten und Künstlers Götz Hagmüller unter Zuhilfenahme von alten Bildern und Fotografien auch mit Hilfsgeldern aus Wien wieder restauriert. Seither ist er etwa ein beliebter Treffpunkt der Jugend von Kathmandu.

Da der Feldmarschall auch ein Bewunderer der österreichischen Monarchie war und seinen Vornamen Keshar mitunter gerne auf „Kaiser“ änderte, war ein weiterer Bezug gegeben. Daher ist es durchaus passend, dass sich nun im „Cafe Kaiser“ mitten in Nepal beinahe Kaffeehausatmosphäre wie auf der Schönbrunner Gloriette genießen lässt.

Nepal und Österreich verbinde eine Jahrzehnte lange kulturelle Zusammenarbeit, erinnerte Kneissl. Auch der nahe Kathmandu gelegene ehemalige Kaiserpalast von Patan sei mit österreichischen Geldern restauriert worden. Dies sei eine besondere Form der Entwicklungszusammenarbeit, so die Ministerin bei ihrem Spaziergang durch den „Garten der Träume“.

„Der Wiederaufbau des kulturellen Erbes gibt den Menschen eine innere Ruhe und Stärke, wieder durchs Leben zu gehen“, meinte die Außenministerin, die im Tagesverlauf noch mit Nepals Außenminister Kumar Gyawali und Regierungschef Khadga Prasad Sharma Oli zusammentraf.

Nach Katastrophen wie Erdbeben oder politischen Umbrüchen und Kriegen hätten die Menschen derart die Möglichkeit, „ihre Geborgenheit in der Geschichte zu finden“. Damit dies in Nepal weiter so bleibt, hatte Kneissl am Donnerstag in Patan weitere 120.000 Euro (ab 2020) für die Arbeiten im Palast und das ebenfalls von Götz Hagmüller gestaltete dortige Museum zugesagt.

Der Himalaya-Staat Nepal ist neben den Auswirkungen verheerender Erdbeben - 1934 starben rund 12.000 Menschen, 2015 gab es um die 9.000 Todesopfer - auch von den Folgen des Bürgerkriegs gezeichnet. 2006 war in Nepal ein zehnjähriger Kampf maoistischer Rebellen gegen die Regierung mit mehr als 16.000 Toten zu Ende gegangen. Zwei Jahre später wurde die hinduistische Monarchie abgeschafft.

Zuvor hatte König Gyanendra nach schweren Unruhen das von ihm aufgelöste Parlament wieder einsetzen müssen. Gyanendra war 2001 auf den Thron des hinduistischen Landes gekommen, nachdem sein älterer Bruder, König Birendra, dessen Frau Königin Aishwarya und weitere Mitglieder der Herrscherfamilie im Palast erschossen worden waren.

Die neue Verfassung für eine säkulare, föderale Republik wurde im September 2015 verabschiedet. Sie sichert Frauen und benachteiligten Minderheiten zum Bevölkerungsanteil proportionale Vertretung in den Parlamenten zu.

Nepal sei wie andere Länder im Himalaya lange isoliert gewesen, erinnerte Kneissl. Nun müsse das Land nach seiner Öffnung seinen Weg finden, erklärte die Außenministerin und nannte einen „klugen Tourismus“ als Beispiel. Immerhin würden auch viele Österreicher von der Bergwelt des Himalaya angezogen. Der Fremdenverkehr in Nepal sollte aber einigermaßen sanft und dennoch qualitätsvoll vonstattengehen, so der Wunsch Kneissl. Dazu habe Österreich mittels einer Kooperation mit der Salzburger Tourismusschule in Kleßheim aber ebenfalls schon seinen Beitrag geleistet.