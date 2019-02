Nordische WM: Nachgefragt bei Daniel Huber

Innsbruck (APA) - Nachgefragt beim ÖSV-Skispringer Daniel Huber (26 Jahre), der am Samstag im Großschanzen-Einzelbewerb der Heim-WM auf der Innsbrucker Bergiselschanze antritt:

APA: Stimmt der Eindruck, dass sie im Gegensatz zur vergangenen Saison nicht mehr alles ‚zerreißen‘ wollen, sondern auch mit Top-Ten-Plätzen zufrieden sind?

Daniel Huber: „Der Wunsch, irgendwann ganz vorne zu sein, ist definitiv immer noch da, der muss auch da sein. Aber ich habe mich nun etwas mehr darauf eingestellt, dass mich kleinere Schritte schneller nach vorne bringen, als mit Gewalt etwas durchzudrücken und dann schlechtere Platzierungen herausschauen. Daher habe ich probiert, mich von Schritt zu Schritt heranzutasten, auch in Richtung WM, und ich glaube, ich habe ganz gute Ergebnisse stehen, die mich optimistisch auf die WM blicken lassen.“

APA: Was verstehen Sie unter kleineren Schritten?

Daniel Huber: „Wichtig ist für mich, dass ich es auf zwei, drei Punkte herunterbreche, dass ich mir wirklich nur die zwei Punkte vornehme und nicht das und das noch dazu. Sonst wird es irgendwann zuviel. Ich weiß, dass mein Sprung immer noch Potenzial hat und sicher noch sieben Punkte zu verbessern wären. Aber das Wichtige ist, wenn ich bei den zwei Punkten bleibe, können richtig gute Sprünge herausschauen. Die auch Richtung Podium gehen können.“

APA: Wie sehen Sie als „Spätstarter“ die Entwicklung ihrer Karriere?

Daniel Huber: „Mit den letzten zwei Jahren , wo es Step für Step nach vorne gegangen ist, bin ich sehr zufrieden. Ich habe erst letztes Jahr (in der Saison 2017/18, Anm.) so richtig reingeschnuppert und nehme jetzt erstmals eine Saison mit einem Großereignis mit. Das sind alles Lernprozesse, die enorm wichtig sind. Auch wenn ich nicht mehr ganz der Jüngste bin, muss ich mir trotzdem die Zeit geben, dass ich mich entwickeln kann und da auch immer besser performen kann. Das fällt mir nicht immer leicht, weil ich natürlich immer schneller nach vorne will, aber der Weg stimmt mich sehr zuversichtlich.“

APA: Ihr Ziel wird es sicher sein, in allen vier WM-Bewerben zum Einsatz zu kommen.

Daniel Huber: „Das Ziel sind vier Medaillen! Im Ernst, viermal am Start zu sein, muss das Ziel sein, und von Sprung zu Sprung aufzubauen. Der Bergisel taugt mir gut. Bei der Tournee habe ich dort am besten performt bis auf letzten Wertungsdurchgang, wo ich Pech mit den Bedingungen hatte. Ich fühle mich da sehr wohl, da können wir es ganz gut laufen lassen. Dass mich so viele Leute anfeuern werden, der Skiclub Seekirchen kommt mir 50 Leuten, ist eine noch größere Motivation.“

APA: Wie fühlen Sie sich vor ihrer ersten WM, gibt es neben der Freude auch etwas Ungewissheit?

Daniel Huber: „Nein, gar nicht, weil ich mir recht klar bin, was meinen Sprung angeht. Das, was rundherum passiert, kann ich eh nicht steuern und brauche mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Ich freue mich auch auf Termine mit Medien, es ist viel los, viele Leute interessieren sich dafür, was ich zu sagen habe und ich habe ja auch etwas zu erzählen. Von dem her freue ich mich riesig. Die Klarheit bei meinem Sprung will ich in den nächsten zwei Wochen so beibehalten. Prinzipiell geht es bei der WM auf der Schanze um nichts Anderes (als sonst). Es ist nach wie vor Skispringen und so werde ich es auch lassen.“

(Das Gespräch führte Franz Egger/APA)