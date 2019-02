Wintersportler verirrten sich bei mehrtägiger Skitour in Steiermark

Graz/Wildalpen (APA) - Ein Tscheche (61) und ein Klagenfurter (67) haben sich bei einer mehrtägigen Skitour in der Obersteiermark verirrt und mussten Hilfe anfordern. Gestartet waren sie am Montag in Mariazell, am Mittwoch verloren sie die Orientierung und mussten im Freien übernachten. Zudem hatte sich der Klagenfurter am Knie verletzt. Am Donnerstag wurden die beiden entdeckt und von einem Hubschrauber geborgen.

Die beiden Männer wollten auf den Hochschwab, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Nach unterschiedlichen Touren und Übernachtungen in Schutzhäusern verloren sie am Mittwoch die Orientierung und beschlossen nach mehreren Anstiegen und Abfahrten, die Nacht im Freien zu verbringen. Die Nacht dürften sie gut überstanden haben, am Donnerstag in der Früh suchten sie nach einer neuen Abfahrmöglichkeit ins Tal. Da verletzte sich der 67-Jährige am Knie, die beiden mussten an einem ihnen unbekannten Platz ausharren. Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit der Tochter eines Mannes und dem Absetzen eines Notrufes an die Landeswarnzentrale wurden Bergrettung und Alpinpolizei alarmiert.

Mehrere Suchflüge mussten zunächst wegen zu starken Windes abgebrochen werden. Im Einsatz standen ein Polizeihubschrauber aus Graz, ein ÖTC-Helikopter aus Niederöblarn sowie eine Bundesheer-Maschine aus Aigen im Ennstal. Weiters waren 43 Bergretter der Ortsstellen Wildalpen, Tragöß, Landl, Eisenerz und Radmer, zwei Lawinensuchhundeteams sowie fünf Mann der Alpinpolizei Liezen beteiligt. Nach mehreren Flügen gelang es schließlich am frühen Nachmittag, die beiden im Bereich des sogenannten Schiffbodens auf einer Seehöhe von rund 1.300 Metern zu lokalisieren. Die beiden Tourengeher waren in gutem körperlichem Zustand.