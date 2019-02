Kärntnerin stürzte beim Spazierengehen in Fluss - Gerettet

St. Veit/Glan (APA) - Eine 78 Jahre alte Frau aus St. Veit an der Glan ist am Donnerstag bei einem Spaziergang am Ufer der Glan in St. Veit ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Sie hielt sich an einem Busch fest, eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, bemerkte die unterkühlte und bereits entkräftete Frau und schlug Alarm. Die 78-Jährige wurde von Feuerwehr und Polizei geborgen und ins Spital gebracht.