Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX steigt um 0,12 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag leicht im Plus eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.031,85 Zählern um 3,63 Punkte oder 0,12 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (3.028,22). Bisher wurden 186.097 (Vortag: 168.029) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich im Eröffnungshandel ebenfalls verhalten. Bei den Einzelwerten in Wien setzen sich die Aktien von AT&S mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 16,56 Euro an die ATX-Spitze. In einer ähnlichen Größenordnung legten die Papiere der UNIQA zu, die um 1,12 Prozent auf 8,55 Euro stiegen und damit an ihre Vortagesgewinne anknüpften. Der Versicherer hatte am Vortag einen Anstieg des Konzernergebnisses um 41,6 Prozent auf 243,3 Mio. Euro gemeldet.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA102 2019-02-22/09:25