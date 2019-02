Fette sind wichtige „Ordner“ im Nervensystem

Wien (APA) - Ist aufgrund einer genetischen Störung die Bildung sogenannter Sphingolipide gestört, führt das beim Menschen zu einer Degeneration im Nervensystem. Licht ins Dunkel der Mechanismen dahinter hat nun ein Forschungsteam in einer Studie im Fachblatt „Nature Communications“ gebracht. Ohne diese Fette geht in den Gehirnen von Fruchtfliegen die Protein-Ordnung in wachsenden Nervenzellen verloren.

Bei Sphingolipiden handelt es sich um eine besondere Klasse von langkettigen Fettmolekülen, die vor allem wichtig für den Aufbau der Proteine in den äußeren Wänden (Membranen) von Nervenzellen (Neuronen) sind. Das Team um Thomas Hummel vom Department für Neurobiologie der Universität Wien ging der Frage nach, inwiefern eine Störung der Moleküle die Weitergabe der Information zwischen verschiedenen Neuronen beeinflusst.

Zwischen dem Gehirn der Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) jenem des Menschen gibt es Parallelen in grundlegenden Funktionen sowie im Aufbau der Nervenzellen. Die Wissenschafter fanden eine genetische Variante der Fruchtfliege bei der die Funktion eines bestimmten Gens gestört ist, das wichtig für die Bildung von Sphingolipiden ist. Der gleiche Gendefekt führt beim Menschen zu deutlichen degenerativen Symptomen im Nervensystem.

Aufgrund der neuen Untersuchungen im Fliegenhirn konnten die Neurobiologen zeigen, dass bei einem Ausfall der Sphingolipide als Ordner das Zellmembranmolekül Dscam nicht mehr wie vorgesehen zu den Fortsätzen von im Wachstum befindlichen Neuronen gelangt, über die die Weitergabe von Informationen erfolgt. Das führt zu einer Fehlverschaltung in den neuronalen Netzwerken. In den Gehirnen erwachsener Fruchtfliegen führte der Gendefekt dazu, dass sich größere Mengen von Dscam-Molekülen an den Kontaktstellen der Neurone ansammelten, was ebenfalls eine Störung des Informationsflusses zur Folge hatte.

Das passierte auch, wenn die Wissenschafter jene Genmutation in die Tiere einbrachten, die die Nervenschäden beim Menschen verursacht. Aufgrund dieser Parallelen hoffen die Forscher, den Verlauf der Erkrankung beim Menschen in Zukunft besser zu verstehen und Substanzen zu finden, die solche Ansammlungen von Proteinen verhindern können.

