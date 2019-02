Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.039,67 Punkten nach 3.028,22 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 11,45 Punkten bzw. 0,38 Prozent.

Nachdem der heimische Leitindex am Vortag um knapp 1,1 Prozent nachgegeben hatte, ging es zum Wochenausklang nun wieder leicht nach oben. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten am Vormittag mehrheitlich ebenfalls leichte Kursgewinne.

Den nächsten Impuls für den Handel könnte der ifo-Index für das deutsche Geschäftsklima im Februar liefern. In den vergangenen Monaten hatte die deutsche Volkswirtschaft etwas geschwächelt und war zu Ende des Vorjahres nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt.

Auf Unternehmensseite in Wien blieb es bisher ruhig. Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien der voestalpine mit einem Plus von 2,25 Prozent auf 27,24 Euro an die Indexspitze. Von ihrem Anfang Februar erreichten Jahrestief sind die Titel mittlerweile wieder zehn Prozent gestiegen. Seit Februar des Vorjahres haben sie allerdings rund die Hälfte ihres Werts verloren.

Ebenfalls im ATX-Spitzenfeld notierten die Titel der UNIQA mit einem Plus von 1,66 Prozent auf 8,60 Euro. Sie knüpften damit an ihre Vortagesgewinne von gut 0,8 Prozent an. Der Versicherer hatte am Donnerstag für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Anstieg des Konzernergebnisses um 41,6 Prozent auf 243,3 Mio. Euro gemeldet.

Neuerlich schwach präsentierten sich dagegen die Anteilsscheine von Do&Co, die mit einem Minus von 1,01 Prozent auf 78,20 Euro ans ATX-Ende rutschten. Damit knüpften auch sie an den Vortag an. Am Donnerstag hatten die Aktien des Caterers nach Vorlage von Jahresergebnissen um über drei Prozent nachgegeben.

Der ATX Prime notierte bei 1.535,43 Zählern und damit um 0,35 Prozent oder 5,34 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und drei unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 319.954 (Vortag: 389.320) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,45 (8,69) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

