Bansko (APA) - Der dreifache WM-Medaillengewinner Marco Schwarz hat sich laut ORF TV am Freitag im Super-G der Weltcup-Kombination der alpinen Skirennläufer in Bansko bei der Landung nach einem Sprung am Knie verletzt. Der Kärntner Wengen-Sieger kann zum Slalom nicht mehr antreten und damit auch nicht mehr um die kleine Kristallkugel in der Kombination kämpfen.

Über den Grad der Verletzung ist noch nichts bekannt.