Wiener SPÖ - Rathausklub tagt Mitte März im Burgenland

Frauenkirchen/Wien (APA) - Die Wiener SPÖ trifft sich nach einigen Jahren der Absenz wieder im Burgenland: Am 14. und 15. März findet in der „St. Martins Therme und Lodge“ in Frauenkirchen eine Klubtagung statt. Der Auftakt wird laut einem Sprecher nicht öffentlich sein, erst am zweiten Tag dürfen Medienvertreter dem Geschehen beiwohnen.

Der konkrete Ablauf wurde noch nicht fixiert, hieß es. Auch mögliche Themenschwerpunkte gibt es noch nicht - wobei Neuigkeiten traditionell vorher kaum verraten werden. Sie werden meist erst direkt bei der Klubtagung von den zuständigen Stadträten präsentiert. Diese Vorträge sind heuer für den zweiten Tag angesetzt, am Tag davor werden interne Workshops veranstaltet.

An der Klubtagung werden rund 130 Personen teilnehmen, wobei neben den Gemeinderäten und der roten Regierungsriege auch Bezirksvertreter mit dabei sind. Das wichtigste Treffen der Hauptstadt-SPÖ wurde viele Jahre lang in Rust abgehalten. Weichenstellungen wie der Gratiskindergarten, der Bau der U5 oder die Errichtung des Krankenhauses Wien Nord wurden in der umfunktionierten Tennishalle des dortigen Seehotels verkündet.

Zuletzt verzichtete man auf die Reise ins Burgenland. Stattdessen kam ab 2016 ein Veranstaltungszentrum in Floridsdorf zum Zug. Kolportiert wurde, dass damit die Ablehnung der rot-blauen Regierungszusammenarbeit im Burgenland ausgedrückt werde sollte. Dies wurde im SPÖ-Rathausklub allerdings stets dementiert.

~ WEB http://www.spoe.at ~ APA160 2019-02-22/10:35