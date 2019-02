Europas Leitbörsen mit freundlicher Tendenz im Frühhandel

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitagvormittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Enttäuschende Konjunkturnachrichten aus der führenden europäischen Volkswirtschaft, Deutschland, drückten nicht auf die Kurse.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit plus 0,16 Prozent bei 3.268,95 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,25 Prozent auf 11.452,37 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,23 Prozent auf 7.183,86 Punkte.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar noch stärker verschlechtert als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 98,5 Punkte. Nach dem sechsten Rückgang in Folge liegt das Stimmungsbarometer auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2014. Analysten hatten einen Rückgang auf 98,9 Punkte erwartet. „Die Sorgen in den deutschen Chefetagen nehmen weiter zu“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Die deutsche Konjunktur bleibt schwach.“

Unter den europäischen Schwergewichten legten im Euro-Stoxx-50 die Aktien von Societe Generale mit plus 2,4 Prozent am deutlichsten zu. Dahinter verteuerten sich ASML-Papiere um 1,4 Prozent. Mehr als einprozentige Kursgewinne wiesen Airbus, Air Liquide, Deutsche Post und AXA auf.

Ans Indexende rutschten die Titel von Anheuser Busch mit einem Kursverlust von 2,6 Prozent. Unilever büßten 1,3 Prozent an Kurswert ein. Fresenius gaben ein Prozent nach.

Unter den Einzelwerten in Deutschland steht einmal mehr Wirecard im Fokus. Die jüngsten Kursschwankungen bei dem Zahlungsdienstleister haben nach Einschätzung von dessen Chef keine Auswirkungen auf das laufende Geschäft. „Es läuft weiterhin sehr stark“, sagte Vorstandsvorsitzender Markus Braun der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Die Wirecard-Aktie zog 3,1 Prozent hoch.

Die Aktien von GlaxoSmithKline gaben nach einer negativeren Analystenmeinung um 0,7 Prozent nach. Die Experten von UBS stuften die Titel des britischen Pharmaunternehmens auf „neutral“ ab.

