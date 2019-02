Mobile Pflegedienste: Fast die Hälfte der Haushalte birgt Gefahren

Linz/Wien (APA) - Fast die Hälfte der in Mobilen Pflegediensten beschäftigten Betreuer berichten von Gefahren bei der Tätigkeit in den Haushalten ihrer Klienten: Dazu zählen etwa aggressive Tiere, defekte Elektrogeräte und unsichere Arbeitswege. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Studie des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich.

Grundsätzlich lobte AK-Präsident Johann Kalliauer den Trend „Mobil vor stationär“ in der Pflege, der einen möglichst langen, würdigen Aufenthalt in den eigenen vier Wänden bieten soll. Dafür seien in den Mobilen Diensten in Oberösterreich knapp 2.300 Arbeitsplätze geschaffen worden, die pro Jahr über 20.000 Klienten betreuen. Die Arbeiterkammer ließ 184 Beschäftigte zu deren Arbeitsbedingungen befragen. Alarmierend ist für den AK-Präsidenten, dass zwar 96 Prozent in der Umfrage angaben, sie würden ihre Arbeit mit Interesse verfolgen und ihr eine hohe Sinnstiftung beimessen, aber nur 40 Prozent sich vorstellen können, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ihre Tätigkeit bis zur Pension auszuüben.

Denn neben den 45,4 Prozent, die über Gefahren in den Haushalten berichteten, erklärten auch 56,5 Prozent, dass sie ihre Arbeit an ungeeigneten Orten verrichten würden - etwa ohne Hebeeinrichtungen, an nicht pflegegerechten Betten oder in gesundheitlich bedenklichen Räumen. Selbst geringste Standards für einen gesundheitsschonenden Arbeitsplatz seien oft nicht vorhanden.

Das ließe sich aus der Sicht der Arbeitnehmervertretung leicht ändern, ohne die Gepflegten zu belasten. Denn sie können sich eine Behebung der Mängel oft gar nicht leisten. Kalliauer schlug einen raschen, unkomplizierten und kostenlosen Anspruch auf Sachleistungen vor, zum Beispiel auf Hebelifte oder Badewannen oder auch auf notwendige Reparaturen, die nicht selber erledigt werden können.

Bei der Befragung kamen weitere Kritikpunkte zur Sprache: 35 Prozent schilderten, dass sie körperlich erschöpft sind, ebenso viele gaben an, dass sie gerne mehr Zeit für sozialbetreuerische Aufgaben hätten und 34 Prozent sagten, dass derzeit nicht ausreichend Personal nachbesetzt werden könne. Vielfach kritisiert wurde auch, dass ein durchgetakteter Arbeitstag wenig Zeit für persönliche Gespräche mit den Klienten lasse.

