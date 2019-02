Motorsport: Kolumbianerin Tatiana Calderon steigt in Formel 2 auf

Wien (APA) - Tatiana Calderon (25) steigt 2019 in die Formel 2 auf. Die kolumbianische Autorennfahrerin wird die Vorfeld-Meisterschaft der Königsklasse Formel 1 für BWT Arden als Teamkollegin des amtierenden GP3-Champions Anthoine Hubert (FRA) bestreiten. Calderon war 2017 Entwicklungsfahrerin bei Sauber und zuletzt Testfahrerin von Alfa Romeo Sauber.

Vergangenen Oktober hatte Calderon für Werbeaufnahmen in Mexiko auch ein Formel-1-Auto pilotiert. „Es ist eine neue Herausforderung in meiner Karriere und ein weiterer Schritt zu meinem ultimativen Ziel: der Formel 1“, sagte Calderon. Die Formel-2-Meisterschaft 2019 beginnt am 31. März im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Bahrain.