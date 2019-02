Generali: Branche bereit für Pflegeversicherung - Vorsorge wichtig

Wien (APA) - Die heimische Assekuranzbranche ist bereit für eine private Pflegeversicherung, sollte sich die Politik bei der bis Jahresende geplanten Pflegereform dafür entscheiden. Das erklärte am Donnerstagabend der Generali-Vorstand. Wichtig sei jedenfalls mehr Altersvorsorge, ungeachtet ob dies für eine Pflegebedürftigkeit oder als Zusatzpension verwendet werde, so Generali-Österreich-Chef Alfred Leu.

„Es ist alternativlos, dass in der privaten oder betrieblichen Vorsorge mehr gemacht wird als heute“, betonte Generali-Finanzvorstand Klaus Wallner im Gespräch mit Journalisten: „Die gesetzliche Altersvorsorge sollte weiter ergänzt werden um die zweite und dritte Säule - und ja, es bedarf einer Lösung für das Großthema Pflege.“

Generali Österreich sieht sich nach wie vor gut unterwegs - 2018 habe man intensiv an der Effizienz und an der Stärkung des Vertriebs gearbeitet. Die Priorität liege nach wie vor auf profitablem Wachstum, guten technischen Ergebnissen und einem disziplinierten Kostenmanagement, sagte Leu. Diesbezüglich habe man voriges Jahr alle Ziele erfüllt und auch Kunden dazugewonnen.

Auch die neue Strategie „Generali 2021“ stelle auf weiteres profitables Wachstum als eine der drei tragenden Säulen ab. Des weiteren habe der Kunde im Mittelpunkt zu stehen, und man suche eine neue Einfachheit. „Das bedeute „Komplexität aus den Produkten und Prozessen herauszunehmen“, so Leu. Dabei solle auch eine Digitalisierungsoffensive helfen, bei der in erster Linie der Vertrieb angesprochen sei. „Wir wollen Freiräume für die Kundenbetreuung schaffen.“

An neuen Angeboten bastle man ebenfalls, so verfüge man mittlerweile über ein modulares Top-KMU-Produkt, so der Generaldirektor. Hier wolle man etwa Gewerbebetrieben dabei helfen, Risiken zu vermeiden, also selbst Vorsorge gegen mögliche Schäden zu betreiben, erläuterte Sach-Vorstandsdirektor Walter Kupec, der die Generali hier in Österreich als „die Nummer 1“ ansieht.

Mit Lösungen, bei der „Künstliche Intellligenz“ (KI) zum Einsatz kommt, beschäftigt sich Generali ebenfalls. Hier wurde ein Pilotvorhaben 2018 initiiert. Es lasse sich damit im Kundenkontakt (CRM) herausfinden, ob ein Kunde stornogefährdet sein könnte oder ob man ihm ein zusätzliches Produkt verkaufen könne, sagte der für Vertrieb und Marketing zuständige Vorstandsdirektor Arno Schuchter.

Im Vertrieb benötige man jährlich allein 150 neue Mitarbeiter, um Pensionsabgänge zu ersetzen. Auch junge Menschen wolle man für diesen Job begeistern: „Versicherungen sind keine verstaubte Branche. Wir haben genug frei werdenden Bestände“, so Schuchter. Die Fluktuation habe man so weit wie möglich eingebremst. Wer das erste Jahr hinter sich gebracht habe, bleibe oft 35, 40 Jahre. Im ersten Jahr betrage die Fluktuationsrate rund 50 Prozent. Beschäftigt seien derzeit rund 1.800 angestellte Außendienstmitarbeiter.

Das Geschäft der Generali Bank soll wie geplant bis Ende 2019 großteils auf die 3 Banken Gruppe übertragen werden, behalten will man nur das Kreditportfolio. Hier liege man im Plan, sagte Generali-CFO Wallner zur APA, der auch Vizeaufsichtsratschef der Generali Bank ist, die zu 100 Prozent der Generali Versicherung AG gehört. Die Herausforderungen dabei lägen insbesondere im IT-Bereich. Strategisch will sich Generali Österreich aus dem Bankgeschäft zurückziehen und auf das Versicherungsgeschäft konzentrieren, war schon 2017 erklärt worden.

