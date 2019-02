Wiener Rentenmarkt am Vormittag freundlich

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am Vormittag mit höheren Kursen gezeigt. Die Renditen gaben entsprechend in fast allen Laufzeiten nach. Zum Vergleich: Die europäischen zehnjährigen Benchmark-Papiere notierten ebenfalls mit Renditeabschlägen - lediglich Italien stemmte sich mit einem Renditeplus gegen den Trend.

Konjunkturdatenseitig ist das Tageshighlight bereits vorbei: Der ifo-Geschäftsklimaindex sank im Februar von 99,3 auf 98,5 Punkte - das ist bereits der sechste Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Dezember 2014. Ökonomen hatten mit einem Absinken auf lediglich 99,0 Punkte gerechnet. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage schlechter, ebenso die Aussichten für die kommenden sechs Monate.

Im weiteren Verlauf stehen noch die Verbraucherpreise der Eurozone im Datenkalender, am Nachmittag stehen Reden von einigen Fed-Mitgliedern sowie von EZB-Präsident Mario Draghi im Fokus der Rentenmärkte.

Heute um 10.20 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,27 um 20 Ticks über dem letzten Settlement von 166,07. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,36, das Tagestief bei 166,11. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 25 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 127.007 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,20 (zuletzt: 1,22) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,46 (0,48) Prozent, die fünfjährige mit -0,10 (-0,09) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 11 (11) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 107,05 107,36 1,20 47 106,78 Bund 28/01 10 0,75 100,37 100,42 0,46 46 103,52 Bund 23/03 5 0,00 109,88 110,05 -0,10 34 101,02 Bund 20/01 2 3,90 110,20 110,25 -0,47 11 106,10 ~