Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis leicht gestiegen

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat ist am Freitagvormittag leicht gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,34 Prozent höher bei 67,30 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 67,07 Dollar.

Damit ging es am Ölmarkt nun wieder aufwärts, nachdem am Vortag US-Daten zwischenzeitlich für Belastung gesorgt hatten. Am Donnerstag hatte der wöchentliche Ölbericht des US-Energieministeriums einen Anstieg der Ölproduktion im Land auf einen neuen Rekordstand von zwölf Millionen Barrel gezeigt. Die Lagerbestände wiederum waren in der Vorwoche stärker gestiegen als erwartet. Sie legten um 3,7 Millionen Barrel auf 454,5 Millionen Barrel zu. Analysten hatten sich auf einen geringeren Anstieg um rund drei Millionen Barrel eingestellt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 66,50 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 65,97 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Preisaufschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.323,83 Dollar (nach 1.325,87 Dollar am Donnerstag) gehandelt.