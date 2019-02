Autofahrer unter Drogen am Wiener Gürtel angehalten

Wien (APA) - Eine Missachtung des Tempolimits ist einen 28-Jährigen in der Nacht auf Freitag in Wien teuer zu stehen gekommen: Der noch dazu unter Drogeneinfluss am Steuer sitzende Lenker hatte Verwaltungsstrafen in Höhe von gut 21.000 Euro offen, wie die Polizisten, die ihn am Lerchenfelder Gürtel aus dem Verkehr zogen, rasch feststellten. Weil er das Geld nicht auftreiben konnte, wurde der Mann festgenommen.

Die Wiener Verkehrsabteilung und das Stadtpolizeikommando Ottakring führten Schwerpunktkontrollen speziell gegen alkoholisierte und durch Drogen beeinträchtigte Lenker durch. Der 28-jährige österreichische Staatsbürger wurde dabei wegen einer Geschwindigkeitsübertretung - er fuhr 77 statt der erlaubten 50 km/h - angehalten.

„Aufgrund seines Verhaltens bestand der Verdacht von Drogen- oder Alkoholeinfluss, weshalb er dem Amtsarzt vorgeführt wurde“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Der Arzt diagnostizierte eine Beeinträchtigung durch Kokain. „Zusätzlich stellte sich heraus, dass gegen den Angehaltenen insgesamt 103 offene Strafakte in Gesamthöhe von 21.021 Euro vorliegen“, so der Sprecher. Die Summe sei durch eine Akkumulation verwaltungsrechtlicher Delikte wie Verkehrs- und Parkstrafen zustande gekommen, die der Beschuldigte offensichtlich in großem Ausmaß zusammenkommen hat lassen.

„Da der 28-Jährige das Geld nicht auftreiben konnte, wurde er festgenommen und muss seine Ersatzfreiheitsstrafe antreten“, berichtete Sörös. Wegen der verkehrsrechtlichen Übertretungen wurde er angezeigt.