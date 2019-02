Kinderschutz-Konferenz im Vatikan: UNO-Dossier verteilt

Vatikanstadt/Wien (APA) - In der vatikanischen Synodenaula hat der zweite Tag der Kinderschutz-Konferenz begonnen. Allen Konferenzteilnehmern wurden in mehreren Sprachen Material von UNO und UNICEF zum Thema Kindesmissbrauch zur Verfügung gestellt. „Es ist ein Wunsch des Papstes, dass dieses UNO-Dossier an die Teilnehmer verteilt wird“, sagte der Moderator der Konferenz, der Jesuitenpater Federico Lombardi.

Als erster Redner vor dem Plenum stand der indische Kardinal Oswald Gracias auf dem Programm. „Kein Bischof kann behaupten, das Problem des Kindesmissbrauchs in der Kirche betreffe ihn nicht. Jeder von uns ist für die ganze Kirche verantwortlich“, so Gracias.

Auch wenn die Missbrauchskrise besonders einige Teile der Weltkirche zu betreffen scheine, sei sie kein begrenztes Phänomen. Die gesamte Kirche müsse sich dem zuwenden und entschieden handeln, sagte Gracias in seinem Beitrag. Der indische Kirchenmann ist Mitglied des Kardinalsrat, der den Papst bei der Kurienreform unterstützt.

Alleine könne kein Bischof das Problem lösen. Die Verantwortung gehöre allen Bischöfen gemeinsam, Kollegialität sei der Kontext, in dem mit Missbrauch umgegangen werden müsse. Umgekehrt gelte auch, dass kein Bischof sagen könne, dass ihn das Problem nichts angehe, weil er in einem anderen Teil der Welt lebe. „Die Rechenschaft und Verantwortung gehört uns gemeinsam“, so Gracias.

