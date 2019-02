Der Körper als ächzende Maschine: Chris Harings „Models of Reality“

Wien (APA) - Es quietscht und schleift, kracht und knirscht, ächzt und knarrt: Die neue Produktion von Choreograf Chris Haring und seiner Compagnie „Liquid Loft“ stellt die Geräusche in Bewegung versetzter Materialen und wie diese tänzerisch interpretiert werden können in den Vordergrund. Am Donnerstagabend feierte die spannende Versuchsanordnung im Wiener Museumsquartier Premiere.

Das Projekt, das in Kooperation mit dem Tanzquartier Wien entstand, gehört zum „Foreign Tongues“-Zyklus, für den die Performancegruppe Tonaufnahmen unterschiedlichster Dialekte und Sprachen Europas gesammelt hat. Satz- und Gesprächsfragmente in verschiedenen Sprachen sind auch Teil dieser Produktion, der Fokus liegt aber auf den Materialklängen.

Das gelungene Spiel der Körper, die die verschiedenen Geräusche interpretieren, ist spannend zu beobachten und die Leistung der Tänzer, die bis auf wenige eingefrorene Posen ununterbrochen in einer aufeinander abgestimmten Choreografie in Bewegung sind, beeindruckt. Mitunter sorgen die sich immer wieder wiederholenden Geräusch- und Bewegungskombination, die auf keinen Höhepunkt hinarbeiten, aber auch für Längen.

„Form follows function“, diesen Leitsatz der Bauhaus-Schule hat sich die Truppe laut dem Begleittext zur Inszenierung zum Vorbild genommen. „Das haben wir diesmal bei Liquid Loft ziemlich wörtlich genommen und versucht, unsere Klänge der Realität mit Materialklängen zu verstärken. Also sprich, wie klingt der Körper in Verbindung mit Holz, mit Metall, mit Gummi, mit Textilien und so weiter“, sagt Haring über die aktuelle Produktion.

Das Publikum blickt zu Beginn auf einen dunklen Bühnenraum, der bis auf einige blau leuchtende Linien, die die Konturen mehrere Räume andeuten, leer ist. Ein einzelner Tänzer wird angestrahlt, er windet und krümmt sich, dehnt und streckt sich. Dabei ertönt ein Geräusch von aneinanderreibendem Gummi, als würde ein Clown Figuren aus Luftballons drehen. Der Tänzer drückt den Rücken durch, die Gelenke und Knochen knacken und knirschen eindrucksvoll.

Die Bewegungen wirken improvisiert, dabei sind sie präzise abgestimmt auf die Geräusche, die in Tanz überführt werden. Nach und nach gesellen sich sieben weitere Frauen und Männer dazu, ziehen einander an den Händen und drücken sich voneinander ab, so dass der Eindruck einer - nicht gut geölten, sondern quietschenden und knirschenden - Maschine entsteht, deren einzelne, biegsame Teile ineinandergreifen.

Der geordnete Haufen trennt sich und findet in Paaren wieder zueinander. Ein Flüstern ertönt und einzelne Wörter sind zu verstehen - die einander umarmenden Körper sind nicht mehr verdinglichte Teile einer Maschine, sondern zärtliche Liebespaare.

Gegen Ende steigern sich die Lautstärke und das Tempo der Bewegungen, die Tänzer werden zu einem lauten Ratsch, wie wenn ein Klettverschluss mit einem schnellen Ruck geöffnet wird, in die Höhe gerissen und fallen auf den Bühnenboden zurück.

Obwohl am Eingang zum Vorführungssaal Ohrenstöpsel bereitliegen und vor Lärm gewarnt wird, ist die Produktion über weite Strecken so leise und auf wenige Geräusche fokussiert, dass man beinahe mit angehaltenem Atem lauscht und beobachtet. Zum Schluss der rund 60 Minuten dauernden Performance gibt es langen, freundlichen Applaus für Haring und seine Tänzer.

(S E R V I C E: „Models of Reality“ von Chris Haring/Liquid Loft in Kooperation mit dem Tanzquartier Wien. Weitere Termine am 22. und 23. Februar in der Halle G im Museumsquartier. www.tqw.at)