Lawinengefahr in Tirol wieder „erheblich“

Innsbruck (APA) - Die zunehmenden Niederschläge haben am Freitag in Tirol zu einem vorübergehenden Anstieg der Lawinengefahr geführt. Sie stieg vor allem im Tiroler Unterland und Teilen Osttirols auf „Stufe 3“ der fünfteiligen Skala, also erhebliche Gefahr. An steilen Grashängen seien mittlere bis große Gleitschneelawinen zu erwarten, teilte der Lawinenwarndienst mit.

Einzelne Gleitschneelawinen könnten auch in der Nacht abgehen. Vorsicht sei in Hängen mit Gleitschneerissen geboten. Mit Neuschnee und teils starkem Wind aus nördlichen Richtungen entstanden laut den Experten vor allem an Nordwest-, Nord- und Nordosthängen störanfällige Triebschneeansammlungen, dies auch in Kammlagen an allen Expositionen in hohen Lagen und im Hochgebirge.

In der Höhe nehmen die Gefahrenstellen zu, wurde gewarnt. Diese Gefahrenstellen seien bei der schlechten Sicht kaum zu erkennen. Lawinen würden meist eher klein ausfallen.