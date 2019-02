Nordische WM: Ergebnisse Langlauf - Sprint

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA474 vom 21.02.2019 müssen die Ergebnisse der österreichischen Herren wegen der Disqualifikation des Russen Sergej Ustjugow um jeweils eine Position korrigiert werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Seefeld (APA) - Ergebnisse von der Nordischen Ski-WM in Seefeld vom Donnerstag:

Sprint Freistil - Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 3:21,17 Min. - 2. Federico Pellegrino (ITA) +0,23 Sek. - 3. Gleb Retiwych (RUS) +1,37 - 4. Richard Jouve (FRA) +1,99 - 5. Emil Iversen (NOR) +2,25 - 6. Lucas Chanavat (FRA). Weiter (in der Qualifikation out): 44. Dominik Baldauf (AUT) - 49. Luis Stadlober (AUT) - 57. Tobias Habenicht - 58. Benjamin Moser (AUT)

Damen: 1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 2:32,35 Min. - 2. Stina Nilsson (SWE) +1,66 Sek. - 3. Mari Eide (NOR) +2,84 - 4. Jonna Sundling (SWE) +3,17 - 5. Victoria Carl (GER) +5,71 - 6. Maja Dahlqvist (SWE). Weiter (in der Qualifikation out): 44. Lisa Unterweger (AUT)