20 Jahre Lawinenkatastrophe von Galtür - Gedenkmesse am Samstag

Galtür (APA) - Am 20. Jahrestag der Lawinenkatastrophe von Galtür findet am Samstag eine Gedenkmesse in dem Ort im Tiroler Paznauntal statt. Die Messe wird unter anderem Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler zelebrieren. Erwartet werden neben Einheimischen auch viele auswärtige Angehörige der Opfer sowie damalige Rettungskräfte, berichtete Kathpress.

An der Messe in der örtlichen Pfarrkirche, die neben Glettler auch von Pfarrer Bernhard Speringer und Diakon Karl Gatt geleitet wird, werden auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Landtagsvizepräsident sowie Galtürs Bürgermeister Anton Mattle (beide ÖVP) teilnehmen.

Zuvor wird es im Pfarrsaal ein Zusammentreffen der Überlebenden und Angehörigen geben. Gedacht werden soll neben den Lawinenopfern auch den seither verstorbenen Rettungskräften. Der Gottesdienst beginnt um 17.00 Uhr.

Das Land Tirol verwies indes in einer Aussendung auf die enormen Anstrengungen, die seitdem für den Schutz vor Lawinen in Galtür unternommen wurden. „Wir haben in Galtür seit 1999 239 Schutzbauwerke errichtet und 12,5 Millionen Euro in die Sicherheit der Galtürerinnen und Galtürer sowie ihrer Gäste investiert“, erklärte der für Katastrophenschutz zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Tirolweit flossen in den vergangenen 20 Jahren 190 Millionen Euro in den Lawinenschutz.

Die Jahrhundertlawine hatte am 23. Februar 1999 31 Menschen in den Tod gerissen, darunter sechs Einheimische und 25 Urlauber. Nur einen Tag später, am 24. Februar, kamen im benachbarten Valzur weitere sieben Menschen durch eine Lawine ums Leben.