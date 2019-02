Wiener Take Festival gastiert im Mai im ehemaligen Sophienspital

Wien (APA) - Nach einem Jahr Pause und Standortsuche geht das Wiener Take Festival for Independent Fashion and Arts in diesem Frühling in seine dritte Runde. Den Auftakt bildet die Verleihung der Austrian Fashion Awards (AFA), der österreichischen Modepreise, am 14. Mai. Diesmal gastiert das Mode-Event im ehemaligen Sophienspital in Wien-Neubau.

Die Organisatorinnen, die Austrian Fashion Association und creative headz, das Frauenteam hinter der Vienna Fashion Week, wollen die Bundeshauptstadt fünf Tage lang zur Drehscheibe der heimischen Modeszene „in ihrer zeitgenössischen Vielfalt“ machen. Das frühere Spital werde zu Bühne und Plattform für Shows, Fashion Performances, Präsentationen aktueller Kollektionen, Ausstellungen und Vorträge, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Vor und während des Festivals werden die Teilnehmer auf www.take-festival.com vorgestellt, samt Blicken in die Ateliers und hinter die Kulissen. Bis 18. März können Modeschaffende und im Kontext der Mode arbeitende Künstler, Fotografen und Stylisten, Kulturinstitutionen, freie Kulturinitiativen und Ausbildungseinrichtungen Projekte einreichen.