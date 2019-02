Leitbörsen in Fernost schließen mehrheitlich im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben sich am Freitag mehrheitlich im Plus ins Wochenende verabschiedet. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel hingegen um 38,72 Zähler oder 0,18 Prozent auf 21.425,51 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong legte um 186,38 Zähler (plus 0,65 Prozent) auf 28.816,30 Einheiten zu. Der Shanghai Composite gewann satte 52,43 Punkte oder 1,91 Prozent auf 2.804,23 Punkte.

Der All Ordinaries Index in Sydney steigerte sich um 27,3 Zähler oder 0,44 Prozent auf 6.241,90 Einheiten. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.871,48 Zählern mit minus 26,87 Punkten oder 0,07 Prozent.

Vor allem die chinesischen Aktienmärkte begrüßten den Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche. Unter der Leitung von US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sind am Donnerstag die Gespräche zur Beilegung des US-Handelsstreits mit China in Washington fortgesetzt worden. Beide Seiten hatten sich ursprünglich ein Ultimatum bis zum 1. März gesetzt, um den Streit beizulegen. Sollte es keine Einigung geben, würden die Zölle auf Einfuhren aus China in die USA sogar noch weiter verschärft. Das Weiße Haus hatte jedoch zuletzt erklärt, dass die Frist nicht zu halten sei.

In Sydney standen die Aktien von Kohlenminenbetreiber unter Verkaufsdruck, nachdem China laut einem Agenturbericht im Hafen von Dalian den Import von australischer Kohle unterbinden will. Dies werde als Gegenmaßnahme auf den Ausschluss von Huawei zur Errichtung des 5G-Netzwerkes in Australien gewertet, schreibt der Finanzsender CNBC. Die Titel von New Hope rutschten daraufhin um 3,6 Prozent ab. Yancoal Australia büßten 2,8 Prozent an Kurswert ein. BHP Billiton fielen um 0,4 Prozent.

Ins Blickfeld rückte in Japan zum Wochenausklang Daten zur Preisentwicklung. In Japan bleibt die Inflation trotz einer leichten Belebung im Jänner schwach - die Notenbank muss daher weiter auf die erhoffte Erholung der Preisentwicklung warten. Die von den Währungshütern besonders stark beobachte Kernrate der Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent zu.