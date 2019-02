UN-Menschenrechtschefin prangert Nicaraguas Umgang mit Dissidenten an

Managua/Genf (APA/dpa) - Das UN-Menschenrechtsbüro hat die Verurteilung einer Reihe von Regierungskritikern in Nicaragua zu langen Haftstrafen scharf kritisiert. Die Unabhängigkeit der Gerichte stehe in Frage, teilte die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Freitag in Genf mit. An der Glaubwürdigkeit von Zeugen für die Anklage gebe es Zweifel, Verteidiger würden in ihrer Arbeit behindert.

„Ich bin angesichts des offensichtlichen Mangels an Rechtsstaatlichkeit und der wachsenden Kriminalisierung von Dissens sehr besorgt“, teilte Bachelet mit. „Wenn Oppositionsführer verhaftet und eingesperrt werden, behindert das eindeutig ein Klima für einen umfassenden Dialog, den die Regierung nach eigenen Angaben will.“

Seit den Protesten zwischen April und Juli vergangenen Jahres seien Hunderte Menschen festgenommen worden, darunter Bauern- und Studentenführer, frühere Politiker, Journalisten und Aktivisten. Anlass für die Proteste war eine geplante Sozialreform des autoritären Präsidenten Daniel Ortega.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA247 2019-02-22/11:54