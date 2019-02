Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Kombi Herren Bansko 1 - Super-G

Bansko (APA) - Weltcup-Ergebnisse der Alpine Kombination der Herren am Freitag in Bansko - Stand nach dem Super-G:

~ 1. Mauro Caviezel (SUI) 1:09,08 2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:09,14 +0,06 3. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,24 +0,16 4. Romed Baumann (AUT) 1:09,93 +0,85 5. Riccardo Tonetti (ITA) 1:09,96 +0,88 6. Rasmus Windingstad (NOR) 1:10,04 +0,96 7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:10,07 +0,99 8. Stefan Hadalin (SLO) 1:10,08 +1,00 9. Mattia Casse (ITA) 1:10,18 +1,10 10. Stefan Rogentin (SUI) 1:10,24 +1,16 11. Marco Schwarz (AUT) 1:10,31 +1,23 12. Felix Monsen (SWE) 1:10,44 +1,36 13. Dominik Paris (ITA) 1:10,49 +1,41 14. Christopher Neumayer (AUT) 1:10,50 +1,42 15. Christof Innerhofer (ITA) 1:10,57 +1,49 . Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:10,57 +1,49 17. Gino Caviezel (SUI) 1:10,58 +1,50 18. Nils Allegre (FRA) 1:10,68 +1,60 19. Marco Odermatt (SUI) 1:10,76 +1,68 20. Marcel Hirscher (AUT) 1:10,91 +1,83 21. Daniel Danklmaier (AUT) 1:11,03 +1,95 22. Loic Meillard (SUI) 1:11,09 +2,01 23. Johannes Strolz (AUT) 1:11,15 +2,07 24. Filip Zubcic (CRO) 1:11,16 +2,08 25. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 1:11,18 +2,10 26. Bryce Bennett (USA) 1:11,32 +2,24 27. Trevor Philp (CAN) 1:11,38 +2,30 28. Ted Ligety (USA) 1:11,40 +2,32 29. Miha Hrobat (SLO) 1:11,44 +2,36 . Linus Straßer (GER) 1:11,44 +2,36 31. Pawel Trichischew (RUS) 1:11,55 +2,47 32. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:11,59 +2,51

Weiter u.a.: 34. Kjetil Jansrud (NOR) 1:11,70 +2,62 37. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:11,87 +2,79 ~ Ausgeschieden im Super-G u.a.: Hannes Reichelt (AUT), Luca Aerni (SUI); Disqualifiziert im Super-G u.a.: Christian Walder (AUT), Matthias Mayer (AUT)