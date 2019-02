Syrische Kurden begrüßen Verbleib von 200 US-Soldaten

Baghouz (APA/dpa) - Die syrischen Kurden haben den angekündigten Verbleib von rund 200 US-Soldaten in dem Bürgerkriegsland als „positive Entscheidung“ begrüßt. Dieser Schritt könne auch die anderen Mitglieder der internationalen Anti-IS-Koalition ermutigen, ihre Truppen in der Region zu lassen, sagte Abdel Karim Omar, Außenbeauftragter der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), am Freitag.

Das sei notwendig, um eine Rückkehr des IS zu verhindern. Noch immer gebe es in der Region eine große Anzahl IS-Kämpfer.

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember angekündigt, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen - mit der Begründung, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) sei dort bezwungen. Am Donnerstag erklärte eine Sprecherin des Weißen Hauses jedoch, rund 200 Soldaten sollten als „Friedenssicherungstruppe“ in Syrien bleiben.

Die SDF-Truppen gehen im Osten Syriens derzeit mit Luftunterstützung der internationalen Koalition gegen die letzte IS-Bastion im Land vor. Dort haben sich noch einige Hundert Jihadisten in dem Ort Baghouz auf engstem Raum verschanzt. Aus SDF-nahen Kreisen hieß es am Freitag, die IS-Anhänger versuchten, über einen freien Abzug für sie und ihre Familien zu verhandeln.

Die Kurden befürchten einen Angriff der Türkei, sollte die USA ihre Soldaten abziehen. Die SDF werden von der Kurdenmiliz YPG angeführt. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und hat mit einem Angriff gedroht.

(Alternative Schreibweise: Baghus)