Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny plädiert für Euro-Bills

Brüssel/Wien (APA) - Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny hat sich für die Schaffung gemeinsamer europäische Anleihen, sogenannter Euro-Bills, ausgesprochen. Diese könnten ein Volumen von 900 Mrd. Euro erreichen und wären als einheitliches Euro-Instrument und als sichere Anlageform ein wesentlicher Punkt zur internationalen Stärkung des Euro, sagte Nowotny am Freitag in Brüssel.

„Ich glaube, dass man zumindest überlegen sollte, im kurzfristigen Bereich ein Safe Asset zur Verfügung zur stellen. Das heißt nicht europäische Bonds, sondern Euro-Bills, das heißt gemeinsame gekoppelte Staatspapiere bis zu einer Laufzeit von einem Jahr“, erklärte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Derzeit würden weltweit 40 Prozent der unmittelbaren Zahlungen in US-Dollar abgewickelt und 38 Prozent in Euro, sagte Nowotny. Der Euro sei dagegen schwach bei den internationalen Währungsreserven. Diese seien zu 63 Prozent in Dollar und nur zu 20 Prozent in Euro.

Ein Hauptproblem der europäischen Gemeinschaftswährung sei, dass es keine einheitliche Veranlagungsmöglichkeit auf breiter Basis in Euro gebe. So erreiche der Bestand an deutschen Anleihen ein Volumen von 1.180 Mrd. Euro oder 11 Prozent des Euro-BIP. Dagegen machten amerikanische sichere Anleihen 12.000 Mrd. Euro oder 74 Prozent des BIP aus.

Zu Euro-Bonds gebe es wegen des gemeinsamen Risikos Bedenken, vor allem Deutschlands, die auch Österreich teile. Diese seien ernst zu nehmen. „Wenn man eine internationale Rolle des Euro will, und es gibt sehr viele gute Argumente dafür, sollte man schrittweise vorgehen“, sagte Nowotny.

Im Unterschied zu Euro-Bonds sei das Ausfallsrisiko bei Euro-Bills wesentlich geringer. Für Euro-Bills gäbe es die Möglichkeit, durch eine eigene Agentur oder auch im Rahmen des Euro-Rettungsschirms ESM eine gewisse Koordinierung herzustellen.

Nowotny räumte jedoch ein, dass die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in Italien „nicht sehr hilfreich“ für die Diskussion sei. Bis zu europäischen Bonds gebe es noch „einige Wegstrecken“ zurückzulegen.

~ WEB http://www.ecb.int

http://www.oenb.at/ ~ APA281 2019-02-22/12:19