Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche von 25. Februar bis 3. März

Wien (APA) - Donald Trump bleibt auch in der kommenden Woche im Focus politischer und medialer Aufmerksamkeit - sowohl international als auch im eigenen Land: Eine Woche nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz plant der US-Präsident eine Begegnung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, während ihm zu Hause sowohl die Opposition politisch als auch ein Gutteil der US-Staaten juristisch wegen seiner hochumstrittenen Notstandserklärung zu Leibe rücken.

Der Gipfel im vietnamesischen Hanoi am Mittwoch und Donnerstag ist bereits der zweite zwischen den Oberhäuptern der beiden Atommächte. Im Vorjahr hatten Kim und Trump einander in Singapur getroffen, die Ergebnisse waren aber weit hinter Trumps euphorischen Ankündigungen zurückgeblieben.

Auch das Thema Brexit köchelt weiter: Immerhin bleibt nur noch ein Monat bis zum geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU am 29. März. Am Mittwoch dürfte im Londoner Parlament erneut eine Brexit-Abstimmung stattfinden. Mitte Jänner hatte das mit der EU ausverhandelte Austrittsabkommen im britischen Parlament keine Mehrheit gefunden. Hauptstreitpunkt ist die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen gehalten werden kann.

Zuletzt hatte sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker pessimistisch dazu geäußert, ob es noch eine Einigung vor dem angesetzten Brexit-Termin geben kann. Obschon diesbezüglich im Dauereinsatz, findet der Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, am Donnerstag dennoch Zeit für einen Besuch in Wien. Ob politische Gespräche oder der am selben Tag stattfindende Opernball im Mittelpunkt stehen werden, ist derzeit noch ungeklärt.

Die Krise in Venezuela entspannt sich unterdessen weiterhin nicht. Caracas hat nicht nur seine Häfen für auslaufende Schiffe gesperrt, sondern mittlerweile auch die Grenze nach Brasilien. Präsident Nicolas Maduro will verhindern, dass von den USA bereitgestellte und von der Opposition geforderte Hilfslieferungen ins Land gelangen. Er wirft den USA vor, einen „Wirtschaftskrieg“ gegen sein Land zu führen und sieht in den Hilfen einen Vorwand, eine US-geführte Militärintervention vorzubereiten.

Der Prozess gegen zwölf katalanische Separatistenführer in Madrid steuert am Mittwoch auf einen ersten Höhepunkt zu: Der frühere spanische Regierungschef Mariano Rajoy soll als Zeuge aussagen. Der konservative Politiker stand zur Zeit des katalanischen Unabhängigkeitsvotums im Oktober 2017 an der Spitze der Madrider Zentralregierung und setzte die separatistische katalanische Regionalregierung ab; zahlreiche Regierungsmitglieder wurden verhaftet, Regierungschef Carles Puigdemont floh nach Belgien. Die spanische Staatsanwaltschaft hat die Anführer der Unabhängigkeitsbewegung unter anderem wegen Rebellion, Aufruhrs und Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt.

Bundeskanzler Kurz (ÖVP) nimmt unterdessen am Gipfel der EU-Staaten mit der Arabischen Liga im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh teil. Das Spitzentreffen am Sonntag und Montag ist die erste Veranstaltung dieser Art. Im Mittelpunkt werden voraussichtlich die Themen Migration und Sicherheit stehen. Vor allem die nordafrikanischen Staaten sind für die EU wichtige Partner in der Migrations- und Asylpolitik. Kurz hatte Ägypten diesbezüglich bereits mehrfach als „Vorbild“ gelobt. Allerdings hatten die betroffenen nordafrikanischen Länder EU-Ideen zu „Anlandeplattformen“ bisher immer eine Absage erteilt.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) besucht nach Aufenthalten in Bangladesch, Nepal und Bhutan zum Abschluss ihrer neuntägigen Südasien-Reise die indische Hauptstadt Neu-Delhi. Am Montag wird sie mit Außenministerin Sushma Swaraj zusammentreffen. Unter dem österreichischen EU-Ratsvorsitz war im November 2018 eine neue EU-Indien-Strategie verabschiedet worden. Kneissl hatte zu ihrem Amtsantritt 2017 einen „Asien-Schwerpunkt“ verkündet.

Nachdem er am Vorabend in Begleitung Auma Obamas, der Halbschwester des Ex-US-Präsidenten, den Opernball beehrt haben wird, steht für Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag der Besuch der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite in der Hofburg auf dem Programm.

Den Abschluss der politischen Woche bilden am Sonntag die Parlamentswahlen in der baltischen Republik Estland. Die dortigen Umfragen deuten auf einen Sieg der Zentrumspartei unter Premier Jüri Ratas hin. Er regiert derzeit mit den Sozialdemokraten und der konservativ-nationalen „Vaterland“-Partei, mögliche Koalitionen nach der Wahl sind aber kaum voraussehbar.

~ Montag, 25. Februar 2019 WIEN Georgischer Parlamentspräsident Kobachidse in Österreich (25.2.-26.2.)

11:00 PG „rescEU - Zivilschutz in Europa und weltweit“ mit EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Stylianides (Anmeldung erforderlich) https://europa.eu/!dU74YM (Shopping Center Nord, 21., Ignaz-Köck-Straße 1) EU ÄGYPTEN Sharm el-Sheikh 08:30 Gipfel EU-Arabische Liga (24.-25.2.) (Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+2) mit Bundeskanzler Kurz 13:20 MEZ PK

BHUTAN/INDIEN Thimphu/Neu-Delhi Außenministerin Kneissl in Bhutan und Indien (25.2.-26.2.) 09:30 Ankunft in Neu-Delhi 14:00 Treffen mit Außenministerin Swaraj (alle Zeiten MEZ) KATAR Doha Nächste Gesprächsrunde von Delegationen der USA und der Taliban zu Afghanistan KOLUMBIEN Bogota Treffen der Lima-Gruppe zu Venezuela UNO Genf Beginn Sitzung des UNO-Menschenrechtsrat (22.2.-22.3.) Dienstag, 26. Februar 2019

EU GROSSBRITANNIEN London Britische Premierministerin May gibt Erklärung zum Stand des Brexit ab (geplant)

EUROPÄISCHE UNION Brüssel Siebenter Weltkongress gegen die Todesstrafe (26.2.-1.3.) INDIEN Neu-Delhi Außenministerin Kneissl in Indien (25.2.-26.2.) 04:30 Treffen mit Frauen-NGOs 06:00 Besuch von Qutub Minar (UNESCO-Weltkulturerbe) 12:00 Vortrag „The Energy Mix of Future“ 21:50 Rückflug (alle Zeiten MEZ) SPANIEN/SPANIEN (KATALONIEN) Madrid Fortsetzung Prozess gegen neun katalanische Separatistenführer - Zeugenaussage des früheren spanischen Ministerpräsidenten Rajoy UNO Genf UNO-Geberkonferenz für den Jemen Mittwoch, 27. Februar 2019

EU GROSSBRITANNIEN London 12:30 Britisches Parlament stimmt voraussichtlich über weitere Schritte im Brexit-Prozess ab

EUROPARAT Straßburg 09:15 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) - Anhörung zur Klage der Ukraine gegen Russland wegen Krim-Annexion RUSSLAND Moskau 4. Jahrestag der Erschießung des russischen Oppositionellen Boris Nemzow in Moskau auf offener Straße

USA Washington Trumps Ex-Anwalt Cohen soll vor Kongress zu Russlandaffäre aussagen VIETN Hanoi Zweites Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und nordkoreanischem Machthaber Kim Jong-un (27.-28.2.) Donnerstag, 28. Februar 2019

WIEN EU-Chefunterhändler Barnier in Wien EUROPARAT Straßburg Entscheidung über Antrag rechtspopulistischer Parteien im Europarat über Gründung einer Fraktion SLOWAKEI Kosice Treffen NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit Präsidenten von neun osteuropäischen Mitgliedsstaaten VIETNAM Hanoi Zweites Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und nordkoreanischem Machthaber Kim Jong-un (27.-28.2.) Freitag, 01. März 2019

WIEN 14:00 Gespräch Präsident Van der Bellen mit litauischer Präsidentin Grybauskaite

EU WIEN/EUROPÄISCHE UNION Wien/Brüssel 25. Jahrestag des EU-Beitrittsbeschlusses für Österreich, Schweden und Finnland

Samstag, 02. März 2019 WIEN 09:00 2. Rosa Luxemburg Konferenz „Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht“ https://www.rosaluxemburgkonferenz.at/ (bis 2.3.) (VHS Hietzing, 13., Hofwiesengasse 48) NIGERIA Abuja Gouverneurswahlen und Wahlen zu den Provinzparlamenten in 29 Teilstaaten Nigerias RUSSLAND Moskau/Priwolnoje 88.Geburtstag des Friedensnobelpreisträgers und letzten Sowjet-Präsidenten Michail Gorbatschow Sonntag, 03. März 2019 ESTLAND Tallinn Parlamentswahlen in Estland LITAUEN Vilnius Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Litauen ~