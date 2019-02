Innogy überträgt RWE Anteil an tschechischem Gasnetz

Essen/Düsseldorf (APA/Reuters) - Der deutsche Energiekonzern RWE hat von seiner Tochter Innogy die Mehrheitsbeteiligung an einem tschechischen Gasnetzbetreiber erworben und damit etwaige Kaufpläne des Miteigentümers Macquarie durchkreuzt. Über den Kaufpreis für den Anteil von 50,04 Prozent an der Innogy Grid Holding in Prag sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten RWE und Innogy am Freitag mit.

RWE kündigte umgehend an, das Paket weiterhin im Zuge des Mega-Deals mit E.ON an den deutschen Konzern weiter zu veräußern. Die restlichen Anteile an dem Gasnetzbetreiber hält Macquarie. Die australische Investmentbank hatte nach Reuters-Informationen ebenfalls ein Auge auf das Paket geworfen.

Innogy ist in Österreich maßgeblich an der Kärntner Kelag beteiligt, dieser Anteil soll nach der Übernahme des Unternehmens durch E.ON zurück zur Mutter RWE kommen. Im RWE-Aufsichtsrat sitzt der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP).

