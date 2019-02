Ski alpin: Schwarz und 2 - Verdacht auf Kreuzbandriss

Bansko (APA) - ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher hat im ORF-TV-Interview den Verdacht des Kreuzbandrisses bei Marco Schwarz geäußert. „Es schaut so aus, aber hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Puelacher. Die MRI-Untersuchung soll noch am (heutigen) Abend in Innsbruck durchgeführt werden.

Puelacher erklärte, dass die Pistenpräparierung in Ordnung gewesen sei, man sich aber die Frage stellen könne, ob man so einen Sprung bauen müsse. „Man landet nicht mehr im Steilen.“ Er wolle aber keine Schuldzuweisungen machen.