Sicherheitsmaßnahmen in NÖ Bezirkshauptmannschaften werden verstärkt

St. Pölten (APA) - In Niederösterreich werden die Sicherheitsmaßnahmen an den Bezirkshauptmannschaften sowie im Regierungsviertel in St. Pölten verstärkt. Das ist das Ergebnis einer seit Herbst laufenden Evaluierung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte nach einem „Sicherheitsgipfel“ am Freitag Personenkontrollen in Bezirkshauptmannschaften an. Bis Ende 2020 werden 3,5 Millionen Euro investiert.

In Vorarlberg war am 6. Februar der Sozialamtsleiter einer Bezirkshauptmannschaft erstochen worden. „Dornbirn war für uns kein Anlassfall, sondern die Evaluierung hat bereits im letzten Jahr stattgefunden“, sagte Mikl-Leitner. Die Überprüfung hatte demnach Bedarf zu Nachjustierungen ergeben. In den 20 Bezirkshauptmannschaften und fünf Außenstellen wird es künftig nur mehr einen öffentlichen Zugang geben. „An diesen Eingängen werden umfassende Kontrollen mit einem Torbogen und Scanner stattfinden“, sagte die Landeshauptfrau. Die Maßnahmen, die bis Ende 2020 umgesetzt werden sollen, dienen zum besseren Schutz von 2.300 Mitarbeitern in den Bezirkshauptmannschaften inklusive Außenstellen und rund 500.000 Kunden pro Jahr. Im Regierungsviertel in St. Pölten mit seinen 22 Gebäuden werden ebenfalls Eingänge reduziert sowie Videokameras und Gegensprechanlagen installiert.

Nach tödlichen Schüssen am Bezirksgericht in Hollabrunn im Dezember 2009 und auf der Bezirkshauptmannschaft des mittlerweile aufgelösten Bezirks Wien-Umgebung in Klosterneuburg im März 2011 waren bereits Maßnahmen gesetzt worden. So wurden ein externer Sicherheitsdienst beauftragt, „Paniktaster“ bei Schreibtischen installiert und Mitarbeiter in Sachen Deeskalation in gefährlichen Situationen geschult.

Weiters hieß es in der Pressekonferenz nach dem „Sicherheitsgipfel“, an dem Vertreter von Polizei, Rettungs- und Einsatzorganisationen, Militär, Gemeinden und Verwaltung teilnahmen, dass Schneekatastrophen und andere außergewöhnliche Ereignisse rasche Kommunikationswege und eine fundierte rechtliche Unterstützung erfordern würden. Ab sofort werden Bezirkshauptmannschaften zeitgleich mit den Helfern alarmiert, um bei heiklen Einsätzen für rechtliche Fragestellungen und rasche behördliche Entscheidungen bereit zu stehen.

Zudem soll die Datenbank zu Katastrophenschutz-Geräten der Einsatzorganisationen erweitert werden, um Echtzeit-Informationen über Bestand und Verfügbarkeit zu bekommen. „Es braucht rasch einen Gesamtüberblick, um im Ernstfall zu wissen, wo welche Geräte sofort verfügbar sind“, so Mikl-Leitner. Weiters werden heuer noch zwei Sicherheitseinrichtungen im Katastrophenschutz in Niederösterreich eröffnet. Im Mai geht das neue Logistikzentrum für Großunfälle und Katastrophenhilfe des Roten Kreuzes Niederösterreich in Münchendorf (Bezirk Mödling) in Betrieb, im September folgt der Container-Terminal der Feuerwehr in Tulln.