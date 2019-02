Casting für ein Leben auf dem Mars auf dem Balkon des Theater Phönix

Linz (APA) - Humorvoll und sarkastisch, so fällt für Regisseurin Barbara Falter auch der dritte Teil von Sibylle Bergs zwischen 2013 und 2017 entstandener Serie zu Menschen mit Problemen aus. ln „Nach uns das All oder Das innere Team kennt keine Pause“, das am 28. Februar im Linzer Theater Phönix Österreichische Erstaufführung feiert, geht es um eine Frau und einen Mann, die auf den Mars auswandern wollen.

Die jungen Frauen aus dem ersten Teil der Trilogie befinden sich inzwischen in den besten Jahren, die Kinder sind aus dem Haus. Nun sehen sie sich mit einer Welt konfrontiert, in der sich demokratiefeindliches, nationalistisches und faschistisches Denken ausgebreitet hat. Als Ausweg erscheint ein intergalaktisches Projekt, ein neues Leben auf dem Mars zu gründen.

Zum „Casting und Speed Dating“ treffen eine der Frauen und ein Mann 60 Minuten vor Raketenabflug aufeinander, um auszuloten ob sie ein geeignetes Paar für die Mission sind, umriss Falter am Freitag in einer Pressekonferenz im Phönix die Handlung. Das alles spielt sich auf dem Balkon des Theaters ab - eine Startrampe in die Neue Welt. Schon allein wegen der Begrenztheit der Bühne reduzierte die Regisseurin das Stück von der aus Leipzig stammenden „Vielschreiberin“ auf zwei Personen. Den Text hingegen kürzte sich nicht, weshalb auf die beiden Schauspieler Marion Reiser und Felix Rank „gewaltige Textkaskaden“ zukommen, die sie „tapfer meistern“.

Für Falter ist „Nach uns das All oder Das innere Team kennt keine Pause“ die zweite Regiearbeit am Theater Phönix. 2017 inszenierte die gebürtige Oberösterreicherin dort „Funnyhills - Das Dorf an der Grenze“.

Die Autorin wird zur Österreichischen Erstaufführung nicht nach Linz kommen. Berg entschuldigte sich, da sie derzeit in Afrika ist, hieß es in der Pressekonferenz. Am 11. Mai feiert ihr Stück dann im Volx/Margareten in Wien Premiere.

(S E R V I C E - „Nach uns das All oder Das innere Team kennt keine Pause“ von Sibylle Berg, Regie: Barbara Falter, Bühne: Dominik Freynschlag, Kostüme: Antje Eisterhuber, Musik: Bernhard Fleischmann. Mit Marion Reiser (Frau), Felix Rank (Mann). Premiere am 28. Februar, 19.30 Uhr, Theater Phönix, Wiener Straße 25, weitere Aufführungen: 2., 3., 5., 6., 7., 15., 17., 21., 22., 26., 27., 29., 29., 30., 31. März, jeweils 19.30 Uhr. Karten unter www.theater-phoenix.at)