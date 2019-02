Kneissl in Bhutan - Trotz „Bruttonationalglücks“ nicht alle zufrieden

Thimphu/Wien (APA) - Andernorts mag das Glück ja ein flatterhaftes Vogerl sein. Nicht so im Himalaya-Königreich Bhutan, dem Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) im Rahmen einer neuntägigen Südasien-Tour am Samstag und Sonntag einen Besuch abstattet. Hier wird das Wohlergehen der Bürger nämlich institutionell am „Bruttonationalglück“ gemessen.

Dass deshalb nicht alle Menschen im „Land des Donnerdrachens“ auch glücklich sind, zeigen Umfragen, aber auch die Abwahl der damaligen Regierung im Herbst 2018. Es ist aber zumindest ein Versuch, Verbesserungen zu erzielen. Im Herbst 2018 wurde Lotay Tshering zum neuen Premierminister des Himalaya-Königreiches gewählt. Ihn soll Kneissl ebenso treffen wie Außenminister Tandi Dorji. Ein geplanter Besuch bei König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dürfte hingegen aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Der am 21. Februar 1980 geborene Monarch ist dieser Tage anlässlich seines 39. Geburtstages eine Woche lang in dem gebirgigen und verkehrsmäßig nur rudimentär erschlossenen Land unterwegs.

Lotay Tsherings Partei Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) gewann die dritte Parlamentswahl des Landes seit dem Übergang zur konstitutionellen Monarchie im Jahr 2008. Die DNT setzte sich bei der Stichwahl gegen die von 2008 bis 2013 regierende Friedens- und Wohlstandspartei (DPT) durch. Die PDP des bisherigen Premierministers Tshering Tobgay war bereits in der ersten Wahlrunde im September ausgeschieden.

Die DNT wurde im Jahr 2013 gegründet und ist damit die jüngste der vier registrierten Parteien Bhutans. Lotay Tshering, ein beliebter Chirurg, hatte im Wahlkampf die Jugendarbeitslosigkeit sowie die steigende Scheidungsrate im buddhistischen Königreich als Probleme angesprochen. Seine Partei gilt grob als mitte-links, eine Einordnung nach westlichem Muster ist allerdings schwierig. Staatsoberhaupt des für sein Bruttonationalglück bekannten Landes ist der König. Er gibt der Politik noch immer die Richtung vor.

Aber längst nicht alle Bhutanesen sind glücklich. Die Suizidrate ist zuletzt gestiegen und inzwischen manchen Experten zufolge unter den 20 höchsten der Welt. Suizid ist die sechsthäufigste Todesursache in Bhutan - international liegt das Land an 18. Stelle. Dabei hat Selbstmord nach buddhistischem Glauben schlimme Auswirkungen auf künftige Leben. Wobei man die Suizide früher möglicherweise nicht so mitbekommen habe, wie Regierungsvertreter meinen. In den Medien waren sie kein Thema, sofern es überhaupt welche gab. Fernsehen und Internet kamen erst 1999 nach Bhutan.

Denn das Leben ist mitunter hart, in einem lange abgeschottet gewesenen Entwicklungsland, das mit 38.394 Quadratkilometern nicht einmal halb so groß ist wie Österreich und zwischen Tradition und Moderne westlicher Prägung laviert. Gerade das für Besucher idyllisch anmutende Landleben in den sich bis auf 7.500 Meter hochziehenden Bergen ist in Wahrheit oft ein täglicher Überlebenskampf, den nicht alle gewinnen. Viele Dörfer sind nach wie vor nur zu Fuß erreichbar. Die Bauern bestellen kleine Terrassen von Land, oft wird ihnen die Ernte weggeschwemmt.

In tieferen Lagen kann es schon vorkommen, dass Elefanten oder Wildschweine die kargen Erträge zunichtemachen, und ganze Familien vor dem Nichts stehen. Sie kommen meist nachts und bringen manchen Bauern regelmäßig um seinen Schlaf. Die Regierung hat Gräben oder Teiche zum Schutz angelegt. Oder Pflanzen angesetzt, die den Elefanten besser schmecken und sie an andere Orte lockt.

Dass die Behörden über die Leiden der Menschen Bescheid wissen, liegt auch am staatlichen Wachstumsplan „Gross National Happiness“ (GNH), dem „Bruttonationalglück“ eben. Der Ausdruck stammt von Jigme Singye Wangchuck, dem vierten König von Bhutan. Er erklärte 1979, dass Bhutan eine Wirtschaftsentwicklung anstrebe, die seiner einzigartigen Kultur und ihren buddhistischen Werten gerecht wird.

In Fünfjahresplänen wird das Glück der rund 750.0000 Bhutanesen in neun Lebensbereichen anhand von 33 Indikatoren und derzeit 124 Variablen erhoben. Etwa wie das Verhältnis zwischen Arbeit und Schlaf aussieht. So soll eine harmonische Balance zwischen den materiellen und den spirituell-emotionalen Bedürfnissen erreicht, also das persönliche Glück und die Zufriedenheit der Bürger zum Maßstab des Fortschritts gemacht werden. Anhand von Faktoren wie einer inklusiven sozioökonomischen Entwicklung, guter Regierungsführung, der Bewahrung der kulturellen Identität und dem Schutz einer intakten Umwelt.

Denn eines ist man sich im GNH-Hauptquartier in der Hauptstadt Thimphu gewiss: Entwicklung und Fortschritt können nicht allein am Bruttonationalprodukt gemessen werden. Dieses liegt bei rund 3.000 US-Dollar (2.662 Euro) pro Kopf, das sind nicht einmal zehn Prozent des österreichischen Werts (42.060 Euro pro Einwohner). Dennoch befindet sich Bhutan damit laut Außenministerium (BMEIA) auf dem Weg, bald als „Middle income Country“ zu gelten.

Doch soll nicht alles auf Fortschritt und Wachstum (zuletzt lag es bei 6,3 Prozent) gesetzt werden in dem im Spannungsfeld zwischen den Riesen China und Indien eingezwängten kleinen Königreich, das lange Zeit isoliert war und in dem erst in den 1960-Jahren die ersten Straßen gebaut wurden. Das Land will seine traditionellen Werte durch Einfluss von außen nicht verlieren. Das ist schon am Straßenbild in Thimphu erkennbar. Der „Gho“ bei Männern und die knöchellange „Kira“ bei Frauen gehört hier zum Alltagsbild. Auch weil Beamte und Schulkinder sie tragen müssen. Häuser dürfen nur mit architektonischen Elementen im bhutanesischen Stil gebaut werden.

Der Einfluss von außen soll kontrolliert bleiben: Zwar ist der Tourismus neben der Landwirtschaft und den aus Wasserkraft gewonnenen Stromexporten nach Indien eine der wichtigsten Säulen für die Zukunft, doch soll er eben sanft bleiben und darf keinesfalls massenhaft werden. Statt Horden von Rucksacktouristen soll eine gehobene Klientel kommen, die bereit ist, eine Tagespauschale von rund 250 US-Dollar zu zahlen. Dafür bekommt sie Unterkunft, Verpflegung und einen Fahrer. Die dafür notwendige Infrastruktur ist großteils erst im Aufbau. Auch mit Hilfe der Austria Development Agency (ADA), die das Royal Institute for Tourism and Hospitality (RITH) unterstützt, Bhutans erste Lehranstalt im Tourismus- und Hotelbereich.

Insgesamt flossen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit seit 1994 rund 85 Millionen Euro nach Bhutan. Wobei die Kooperation schon sehr früh, nämlich in den 1960er-Jahren begann. Für den Zeitraum von 2019 bis 2023 wurde eine OEZA-Bhutan-Strategie zum Übergang in ein „Middle Income-Country“ mit einem Fokus auf nachhaltige Energie und Regierungsführung erarbeitet. Alle Ziele sind darauf abgestimmt, den Weg für die Erfüllung der UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bis 2030 zu bereiten und fokussieren vermehrt auf Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Fokus ist auch der Ausbau der Wasserkraft als nachhaltige Energiequelle, wo auch österreichische Firmen wie der Andritz-Konzern engagiert sind. Die österreichische Entwicklungshilfe soll sich daher darauf konzentrieren, einen Beitrag zur Diversifizierung nachhaltiger Energiequellen und zur Erhöhung der Energieeffizienz zu leisten.

