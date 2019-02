Vogewosi investiert 2019 rund 33 Mio. Euro in Bauprojekte

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (Vogewosi) wird im heurigen Jahr 32,9 Mio. Euro verbauen. Der Schwerpunkt liege 2019 auf dem Modulsystem „Wohnen500Plus“, das aus Sicht von Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz die einzige Möglichkeit ist, um den hohen Baukosten entgegenzuwirken und damit vernünftige Mieten kalkulieren zu können.

2019 will die Vogewosi insgesamt 325 Wohnungen in 13 Wohnanlagen errichten, weitere fünf Wohnanlagen mit 83 Wohnungen seien in Vorbereitung, so Lorenz am Freitag in einer Aussendung zum Bauprogramm. Plangemäß an ihre Mieter übergeben werden heuer zwölf Anlagen mit 230 Wohnungen. „Damit können wir uns gegenüber dem letzten Jahr, welches mit 211 Wohneinheiten in zehn Anlagen bereits ein erfreuliches Ergebnis darstellte, sogar noch steigern“, so der Geschäftsführer. Zwischen 2014 und 2020 werde man mehr als 1.200 Wohnungen fertiggestellt haben, großteils Kleinwohnanlagen.

In den vergangenen drei Jahren hätten sich Anlagen des Typs „Wohnen500“ als Erfolg erwiesen. Diese Modulbauweise punktet mit Mieten von nicht mehr als 500 Euro (inkl. Betriebskosten), schneller Bauzeit und geringen Baukosten. Inzwischen wurde sie zum Konzept „Wohnen500plus“ weiterentwickelt, in dem nun mehr Möglichkeiten bei den Wohnungsgrößen und Baukörpern sowie ein Lift für mehr Barrierefreiheit vorgesehen sind. Im heurigen Budget seien vier derartige Anlagen einkalkuliert, sie entstehen in Dornbirn, Lustenau sowie in Egg und Schröcken (beide Bregenzerwald).

Für Gebäude- und Wohnungsinstandsetzungen wird die Vogewosi laut Lorenz 2019 rund 11 Mio. Euro ausgeben. Um den Wohnungsbedarf decken zu können, sei es wichtig, auch ältere Wohnungen baulich auf einem zeitgemäßen Stand zu halten, betonte er. Großinstandsetzungen seien heuer bei 43 Anlagen mit insgesamt 2.190 Wohnungen geplant. Die Vogewosi verwaltet rund 14.000 Mietwohnungen.