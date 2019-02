Lettischer Außenminister warnt vor Beeinflussung der Europawahl

Berlin (APA/dpa) - Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics hat zur Wachsamkeit gegen mögliche Propaganda-Angriffe zur Beeinflussung der Europawahl aufgefordert. Er erwarte solche Versuche in einigen Ländern, sagte Rinkevics am Freitag in Berlin bei einem Treffen mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas.

Die EU-Staaten müssten sich national darauf vorbereiten, aber auch die jüngst in Europa eingerichteten Institutionen zur Abwehr im Cyberraum nutzen, sagte Rinkevics, ohne Russland direkt zu beschuldigen. „Wir haben europäische Instrumente zur Verfügung.“ Die Europawahl ist Ende Mai.

Maas sagte, Europa müsse vor allem in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik enger zusammenrücken. Die Töne Russlands zum INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen und das Verhalten gegenüber der Ukraine bereite beiden große Sorgen. „Klar ist, wir müssen den Dialog mit Russland nutzen, um unsere Interessen auch klar zu artikulieren“, sagte er. Solidarität mit östlichen Bündnispartnern sei ein Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik. Die Einflussnahme auf politische Prozesse und Wahlen sei ein immer größeres Thema und Problem.