Brexit - May führt Gespräche am Rande von Gipfel EU-Arabische Liga

London (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May wird nach Angaben ihres Sprechers am Rande des EU-Gipfeltreffens mit der Arabischen Liga in Ägypten Brexit-Gespräche mit anderen EU-Spitzenpolitikern führen. An dem Treffen am Sonntag und Montag in Sharm el-Sheikh nimmt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teil.

Für Sonntag sei ein Treffen Mays mit EU-Ratspräsident Donald Tusk vorgesehen, sagte ein EU-Vertreter am Freitag in Brüssel. Ein Durchbruch in den festgefahrenen Brexit-Gesprächen sei aber nicht zu erwarten. „Es wird keinen Deal in der Wüste geben“, sagte der EU-Vertreter.

Im Ringen um einen geregelten Brexit haben sich die EU und Großbritannien jüngst auf eine Erklärung zubewegt, in der die Gemeinschaft erneut die vorläufige Natur der Auffanglösung für die irische Grenze betonen würde. Die Rede ist von einer „parallelen Erklärung“ beziehungsweise einem „interpretierenden Instrument“ zum sogenannten Backstop, mit dem nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden soll. Die Gegner der Auffanglösung befürchten, dass Großbritannien damit nach dem für den 29. März geplanten Austritt unbefristet in einer Zollunion mit der EU gefangen sein könnte.